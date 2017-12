Cristian MARIN - Țară de miștocari, deszăpezire la mișto

13:27:23 / 14 Ianuarie 2017

Articol plin de ipocrizie si lipsit de adevar

Este mai mult decat stupid sa invinuiesti oamenii care si-au cumparat masini cu tractiunea pe spate...scopul acestui articol este de a indeparta cititorii de adevarata problema care persista de atatia ani, in acest oras: este administrat de un sistem corupt, indiferent, arogant si din pacate, tolerat prea mult timp de marea noastra majoritate. Cat de limitat poti fi incat sa ajungi sa emiti astfel de idei, chiar si in situatia in care acest articol a fost scris pentru a devia atentia si pentru a micsora efectele imaginii murdare pe care primaria si-a facut-o in aceste zile. Nu inteleg de ce nu exista nici un articol despre strazile si bulevardele din marele oras, Constanta! In afara unor masini de gunoi, pe care s-au montat niste lame si care s-au plimbat putin in anumite zone, in Constanta nu s-a facut nimic. Bineinteleles ca nici gunoiul nu a fost ridicat. Un contract valoros, "alocat" aceleasi firme de salubrizare, care incaseaza sume uriase pentru indiferenta de care ne lovim zilnic. Aceeasi cenzura ieftina, acelasi sistem defect! Nu s-a schimbat nimic in acest oras...decat oamenii care il administreaza, dupa propriile interese obscure! Este trist si revoltator...imi este rusine ca traiesc in acelasi oras cu voi!