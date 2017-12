Cristian Radu dă din... ambasada României la Ankara

Diplomația de la Ankara se confruntă, pentru prima dată în istoria sa, după cum relatează presa din Turcia, cu un scandal de o asemenea amploare ca acela izbucnit la ambasada României din capitala turcă, din cauza unor... nepotriviri de caracter și de interese bănești sau politice între șeful secției consulare și restul colegilor de acolo, cu ambasadorul Radu Onofrei în frunte.

Ministerul Afacerilor Externe de la București este... zgâlțâit de un uriaș scandal, după ce site-ul Știripesurse.roa intrat în posesia unei înregistrări făcute în iunie 2015 de șeful secției consulare a ambasadei României la Ankara, Cristian Radu, care îi are ca interlocutori pe șeful Corpului de Control, Silviu Barbu, și pe directorul Departamentului Consular, Bogdan Stănescu. Înregistrarea a fost făcută după ce Cristian Radu a susținut examenul pentru postul de șef secție consulară la Ankara.Radu a ajuns la Ankara, inițial, printr-o numire pe 13 luni, de unde însă a fost rechemat după numai cinci luni, pentru că, susține el, ar fi deranjat intermediarii vizelor care aveau legătură cu personalul din ambasadă, care ar fi luat o parte din banii de la cei care obțineau vize pentru România.

Potrivit Știripesurse.ro, soția lui Cristian Radu spune că tot calvarul a început când acesta a fost rechemat ilegal din Germania și a deschis un proces împotriva MAE, înainte de alegerile prezidențiale din noiembrie 2014. În aproape doi ani, diplomatul nu a putut fi trimis în vreo misiune, pentru că a dat în judecată ministerul. Apoi, a participat la un concurs pentru a merge la ambasada la Ankara, însă a fost ”asigurat” de șeful Corpului de Control, Silviu Barbu, și de directorul Departamentului Consular, Bogdan Stănescu, că nu va prinde postul, pentru că e ”anti-sistem” și pentru că are proces cu MAE. Radu a reușit să ajungă la Ankara, dar cu un mandat de numai 13 luni, exact cum au fost ”avertizările” din MAE, nu 4 ani, cum și-ar fi dorit. Numai că, la Ankara, calvarul a început din cauza intermediarilor de vize. Radu spune că, în momentul în care a ajuns în Turcia, a constatat că mai mulți intermediari de vize sunt foarte des întâlniți în ambasadă. Conform informațiilor Știripesurse.ro, o viză de România luată prin intermediari costă și 900 de dolari, ea fiind, oficial, doar 60 de dolari. Unul dintre cei mai vizibili intermediari, o femeie, i-a spus lui Radu că avea ”o bună legătură cu consulii anteriori” și că ar fi bine să... cadă la o înțelegere. După această discuție, Radu i-a oprit persoanei accesul în ambasadă și a pus un afiș la avizier, interzicând clar intermediarii. Conform informațiilor Știripesurse.ro, de Ziua Națională a României, persoana care intermedia primirea vizelor, pe nume Maria, al cărei acces în ambasadă fusese interzis de consul, a fost la recepție, invitată, se pare, de ambasadorul Radu Onofrei. Cristian Radu susține că, după ce i-a interzis accesul intermediarei Maria în ambasadă, au început presiunile, pentru că sumele scoase din procurarea vizelor ajungeau și la 5.000 de euro pe zi, bani ce ar fi ajuns și la angajații ambasadei. În plus, ambasadorul și alți membri ai misiunii ar fi dezinformat constant ministerul despre activitatea șefului secției consulare. Se pare că decizia lui Radu de a bloca accesul intermediarilor la vize a afectat foarte mult anumite persoane, astfel că acesta a fost rechemat la București după numai 5 luni. După ce a primit decizia, Radu a decis să se adreseze ministrului de Externe, Lazăr Comănescu, și premierului Dacian Cioloș, cărora le-a trimis și o înregistrare audio în care ar fi fost amenințat de șeful Corpului de Control, Silviu Barbu, și de directorul Departamentului Consular, Bogdan Stănescu. Aceste două departamente au un rol important în alegerile din acest an. Conform unor pasaje din înregistrare, Radu ar fi fost amenințat că va fi ”zburat de sistem”, cu multe alte lucruri explicite și într-un limbaj stupefiant, însă același mesaj cu... sistemul l-a primit și de la ambasadorul Radu Onofrei. Potrivit informațiilor Știripesurse.ro, Radu Onofrei ar fi venit cu majoritatea echipei misiunii pentru a face un proces-verbal, care se face în mod normal între două persoane, spunându-i lui Cristian Radu că, dacă nu cooperează și iese din secția consulară, nu mai intră, că așa este sistemul și că MAE operează în afara legii.

Într-un ultim gest, văzând că nu primește niciun răspuns, Cristian Radu, care este la Ankara alături de soția sa și de copilul lor de numai 3 ani, a inițiat o formă de protest luni, 7 martie, două ore, fără să afecteze activitatea consulară. În plus, autoritățile turce au trimis mai multe forțe de poliție și mai mulți jurnaliști au relatat despre acest eveniment neobișnuit. După relatările din presa turcă, intermediara Maria a ajuns pe 8 martie la Secția Consulară, să vorbească cu Cristian Radu, însă el nu a dat curs solicitării. La câteva ore după plecarea ei, ambasadorul Radu Onofrei a emis un act, dispunând, contrar deciziei MAE și Codului Muncii, scurtarea perioadei propuse pentru părăsirea misiunii, solicitând ca o familie cu un copil de 3 ani să plece în 3 zile. Autoritățile turce i-au promis tot sprijinul, menționându-se că cele din România nu au făcut nimic.

MAE a anunțat miercuri că o anchetă este în curs de desfășurare, urmând că rezultatul să fie făcut public.