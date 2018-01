13:59:47 / 16 Ianuarie 2018

Constanta

Asta au facut PSD din 2014 au depreciat ar trebui votanti PSD ului sa iasa in strada ca au si ei o vina. Preturile vor urca si sa urce asta au votat asta au. Pentru o suta de lei in plus la pensie au scapat hotii de puscarie. Bravo romanilor.