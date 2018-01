Cryptovaluta, albă sau neagră?

Tendinţa de descreştere a Bitcoin este înfricoşătoare, iar din acest motiv este delicat de spus dacă e albă sau neagră această criptovalută, a declarat marţi preşedintele Iniţiativei pentru Competivitate (INACO), Andreea Paul. În opinia sa, sistemul prin care este dezvoltată criptovaluta, respectiv blockchain, nu are reguli şi nu este guvernat prin lege, Andreea Paul punctând că pare a fi un sistem tip Ponzi sau Caritas. Totodată, ea a punctat că și în România există ferme de criptovalută, la Oneşti, Râmnicu Vâlcea, Cluj şi Timişoara, unde se „minează“ - „Acest sistem blockchain este dezvoltat într-un internet paralel, care astăzi nu are reguli ale jocului, guvernate prin lege. Pare a fi un sistem tip Ponzi, tip Caritas, este complicat să le spui astăzi românilor să investească în criptovalute. Cert este că aceia care au investit de la început au marcat deja profituri. Nu mai am însă garanţia că toţi investitorii vor ajunge să câștige“.