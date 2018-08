CSM a cenzurat raportul IJ în favoarea DNA, cu exces de putere şi rea-credinţă

13:43:28 / 16 August 2018

Frica!

Comentez pe siteurile "ziarelor" rromarlanesti, din 1998. Unu din patru comentatori, m'au apreciat. Psihopatii Rromarlani ma injura. Ultimul, a intrebat "ce e in capul meu". Intrebare venita de la ""ceea ce in kkpul lui". Evident, in kkpul lui si a celorlalti doi ce ma injura etern, nu mai e nimic omenesc! --- Si acest "articol" publikkt de Telegraf, este o mostra de propaganda goebbelsista!! Un om normal asa PERCEPE! Telegraf a fost infiintat de criminalul Mazare, si crede ca nu va plati niciodata pt AJUTORUL dat mafiei diabolice pesediste ce copleseste judetul!; mafie ce, nu este secret, A FOST CREATA de Zsidani Satanici din Israhatel. Sunt curios sa vad daca Telegraf va tolera interventia mea. Postez un articol ce exprima CEEA CE E IN CAPUL MEU. Lipseste ceva din articol. Eu sunt pentru ACTIUNEA IMEDIATA a majoritatii impotriva Clicii Cumane Criminale Pesediste ce reprezinta doar 18% din electorat. Rascoala ca la 1907, rascoala pornita impotriva pededistilor timpului - Clica Zsidaneasca din Nordul Moldovei!! Si Clica Cumana ii FOLOSESTE pe militaratzi impotriva poporului! Asa cum au facut'o si "conducatorii" din trecut! Militaratii Rromarlani sunt DUSMANUL NUMARUL UNU ai Romanilor! Asta au fost in toate epocile istorice. Cititi ce inseamna si...FRICA! --- Adevarata Romanie la o suta de ani. O tara care le spune ticalosilor ca "pe aici nu se mai trece"! A venit frica! Jandarmul Sebastian Cucos, in fata reporterilor, a pus mana pe steag si pe icoane, balbaind fraze fara sens. De frica. Simtea frica! Dupa noaptea de vineri si, mai ales, dupa ce oamenii au iesit masiv in Piata si sambata, si duminica, au inteles. Nimeni nu va mai da inapoi. Dragnea si Tariceanu au priceput ca sunt pe marginea prapastiei. Au dus tensiunea la extrem, iar Romania e in prag de revolta. Dragnea si Tariceanu, dar si ceilalti inconstienti care inca-i mai sustin, simt in aceste zile frica. Au vazut peste o suta de mii de oameni stransi in Piata Victoriei cu toate ca, in mod ticalos, prin propaganda, prin amenintari, prin atacuri cu gaze, au vrut sa-i sperie pe manifestanti, sa-i tina acasa si sa compromita mitingul diasporei. Liviu Dragnea e hotarat sa mearga pana la capat. El nu mai are ce pierde. Duce cu el o condamnare la inchisoare de trei ani si jumatate. Mai stie si ca Vinerea Neagra il va trece pe veci in istoria Romaniei ca pe-un personaj intunecat, razbunator, care a otravit atmosfera din tara in ultimii sase ani. Si-a distrus partidul si se va aseza frumos langa Ion Iliescu in panoplia miseilor care au adus moarte si suferinta dupa 1990 - o axa a raului si a suferintei. Nici Nastase si nici Ponta, sa amintesc doar doi fosti presedinti ai PSD, nu si-au permis sa-i otraveasca pe romani, a facut-o Dragnea. La ce nivel de ticalosie trebuie sa ajungi ca sa gazezi mii de copii, de tineri, femei, varstnici, romani veniti sa protesteze pasnic, apoi, sa-ti trimiti "servitorii" sa spuna ca acelasi lucru se intampla si in strainatate si ca romanii ar trebui sa se obisnuiasca cu asta? La ce nivel de ticalosie trebuie sa ajungi ca sa compari o manifestatie pasnica, un protest in care se cere inlaturarea coruptiei, se cere demisia unui guvern considerat incompetent si corupt, cu un mars "skinheads" sau cu confruntarile violente din jurul unui stadion de fotbal petrecute in Franta sau in Germania? Liviu Dragnea a stat pitit dupa violentele de vineri, nu si-a cerut scuze celor atacati cu gaze si loviti, mai mult, intr-o declaratie oficiala a PSD, al carui sef este, a sustinut reactia violenta a Jandarmeriei asupra unor cetateni pasnici. Mai mult, si asta ramane sa ne spuna procurorii daca asa a fost, exista indicii ca a fost in grupul care a pus la cale regia evenimentelor de vineri, cand grupuri de huligani au fost introdusi in multime ca sa atace fortele de ordine pentru a justifica represiunea. Cei care-l sustin au o fereastra de timp extrem de ingusta pentru a incerca sa se delimiteze si sa se salveze. Altfel, si istoria recenta a Romaniei o arata, se vor ineca alaturi de un lider iresponsabil care nu mai are nicio sansa de salvare. Ecaterina Andronescu pare ca a ales varianta barcii de salvare. De pe drumul pe care s-a pornit vineri, 10 august, nu mai e cale de intoarcere. Romanii nu mai vor penali in functii publice, nu mai vor prosti si mascarici in Guvern, nu mai vor hotie si coruptie in administratia publica. Aceasta e linia rosie. Pe aici nu se trece si nu se va mai trece, sper, multa vreme de acum inainte. Daca ai ales sa te faci politician, vei servi interesul public, nu pe cel personal si nici pe cel al familiei tale. Nu intri in politica daca vrei sa te imbogatesti. Politica, in Romania, nu mai trebuie sa fie o cale spre privilegii si avere! Asta cer romanii. Asta au strigat, pentru asta au fost alergati, loviti si gazati! Oricat i-ati cumparat si i-ati mintit, oricat i-ati batjocorit, oricat i-ati manipulat cu teorii conspirationiste, n-ati reusit. Oamenii cinstiti urasc hotii! Iar PSD a ajuns sa aiba imaginea unei adunaturi de hoti. Credeti ca se mai gandeste cineva din PSD la supravietuirea partidului? Se mai gandeste cineva din PSD la alegatori? Se mai gandeste cineva la bunastarea cetatenilor? Nu. Folosesc aceste vorbe pentru a minti, iar si iar. "Noi am crescut pensiile", zic ei. De fapt, in mod iresponsabil, vor sa distruga intregul sistem de asigurari sociale si sa arunce in mizerie milioane de pensionari care, peste cinci ani, vor ajunge in situatia ca venitul lor sa nu mai valoreze nimic dupa jaful de azi al regimului PSD. E aceeasi si aceeasi poveste care se repeta din 1990. FSN, PSDR, PSD, hidra coruptiei comuniste ajunge la putere, fura tot, distruge economia, asigurari sociale, iar apoi trece in opozitie de unde critica si militraliaza cu ura pe toti cei care trebuie sa repare si sa astupe jaful lor pentru a salva tara. Acesta e motivul pentru care toate partidele in afara PSD si-au rupt gatul la guvernare. Propaganda rosie le-a minat toate incercarile de a astupa jaful. Ion Iliescu a mostenit si a girat crearea unui mecanism diabolic al minciunii si hotiei. Trebuie sa spunem stop cu orice pret! Niciun politician nu mai poate trece peste aceasta linie rosie. El e in serviciul public. Abia dupa aceea vom putea vorbi despre modernizarea sistemului de justitie, despre abuzuri si despre controlul cetatenilor asupra agentilor statului. Acum, cetatenii, desi sunt cei care produc bani, desi sunt cei care au un contract cu guvernantii de administrare a acestor bani in folosul tarii si al poporului, de fapt, nu controleaza nimic. Sunt furati, mintiti si otraviti cu gaze in Piata Victorie! Dupa cinci zile de la represiune nu exista niciun responsabil pentru violentele jandarmilor asupra romanilor. Nu exista nicio demisie, nicio scuza. Oamenii astia nu stiu decat de frica. Iar noua, celorlalti, nu ne mai este frica. Oricand ne putem mobiliza si iesi din nou in strada cu sutele de mii, oricand putem sa mergem in fata guvernului si sa strigam impotriva unui premier semianalfabet, impotriva unui lider de partid corupt si condamnat la inchisoare, impotriva acolitilor lui abjecti si iresponsabili. Asta e adevarata Romanie la o suta de ani. O tara care le spune ticalosilor ca "pe aici nu se mai trece!" Sursa:Ziare.com Autor:Emilian Isaila