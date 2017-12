CSU Neptun așteaptă cu încredere meciul de duminică

Duminică, de la ora 14.15 (în direct la Digi Sport 3), echipa feminină de handbal CSU Neptun Constanța revine în fața propriilor suporteri, într-un meci împotriva uneia dintre formațiile aflate într-o creștere de formă în acest an, HCM Rm. Vâlcea. Pregătită de Dumitru Muși, echipa din Rm. Vâlcea a reușit trei succese importante de la reluarea sezonului, cu Unirea Slobozia, Cetate Deva și SCM Craiova, care au propulsat-o pe poziția a opta, fiind astfel favorită la ultima poziție care asigură prezența în play-off! Cu o singură excepție (n.r. - meciul de la Roman), și CSU Neptun a avut evoluții bune în acest an, însă, pentru formația de pe litoral, acest lucru nu s-a văzut și în rezultate. Era și greu, ținând cont de faptul că jucătoarele pregătite de Ion Crăciun și Florin Cazan au întâlnit, în primele cinci etape din retur, trei dintre cele mai bune echipe ale campionatului: Corona Brașov, HCM Baia Mare și HCM Roman.

„Umează o partidă pe care trebuie să o câștigăm. Jucăm împotriva unei echipe pe care am putea să o întâlnim și în play-out și cele trei puncte vor fi cu atât mai importante (n.r. - în play-out vor conta punctele obținute împotriva celorlalte echipe clasate pe locurile 9-14). Am făcut meciuri bune în 2015, iar acest lucru ne dă încredere. Mai ales că în tur, la Râmnicu Vâlcea, am dominat tot meciul și doar anumite aspecte au făcut să pierdem în final”, a precizat antrenorul secund al echipei constănțene, Florin Cazan.

Într-o restanță din etapa a 18-a a Ligii Naționale de handbal feminin, HCM Baia Mare a învins, cu scorul de 25-21, pe Corona Brașov. Ieri s-a disputat și primul meci din etapa a 19-a: CSM Ploiești - Dunărea Brăila 34-27. Celelalte partide se vor desfășura după următorul program - sâmbătă: U. Cluj - Unirea Slobozia (ora 16.00); duminică: CSU Neptun Constanța - HCM Rm. Vîlcea (ora 14.15, Digi Sport 3), SCM Craiova - HC Zalău (ora 17.00), CSM Cetate Deva - CSM București (ora 17.15); miercuri: HCM Baia Mare - Mureșul Tg. Mureș (ora 17.00), Corona Brașov - HCM Roman (ora 18.00).

Clasament: 1. HCM Baia Mare 51p, 2. CSM București 47p, 3. Corona Brașov 42p, 4. HCM Roman 35p, 5. SCM Craiova 33p, 6. Dunărea Brăila 30p, 7. HC Zalău 29p, 8. CSM Ploiești 24p, 9. HCM Rm. Vâlcea 23p, 10. Cetate Deva 18p, 11. Unirea Slobozia 15p, 12. U. Cluj 14p, 13. CSU NEPTUN CONSTANȚA 13p, 14. Mureșul Tg. Mureș 0p.