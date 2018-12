CSU Neptun a egalat în ultima secundă

11:42:53 / 12 Noiembrie 2018

Nu-i nimic...

...putem sa le batem data viitoare la ele acasa (bineinteles, cu conditia sa avem niste arbitri impartiali, si nu ca ieri, cand le-au dat celor din P.Neamt un gol la care mingea nici macar nu a intrat in poarta!!! si care, pana la urma, s-a dovedit a fi decisiv pentru rezultatul final!). Oricum, si fetele noastre au gresit ceva mai mult ca de obicei, fiindca s-au angrenat in jocul obstructionist al oaspetelor si nu si-au folosit cum trebuie superioritatea evidenta a lotului pe care o au. Bafta in continuare, fetelor! Hai Neptunul!