Cu ce ocale este măsurat directorul Delfinariului și de către care comiții?

13:33:12 / 27 August 2017

Stroe Felix si Dumitrache Ion

Exemplarul ratat de sus scrofa, suina jegoasa si respingatoare, Stroe Slinosul Felix isi doreste foarte multi sa isi impuna oameni si sa schimbe tot ce are legatura cu Mazare sau Nicusor. Jigodia de Stroe Felix, impreuna cu partenerul sau Dumitrache Ion, cu ginerele paharnicului Hondoreanu Ilie (cel cu afacerea cu solariile), numitul Tutuianu bai Horica, incearca sa preia controlul, in folos personal si al familiilor lor, asupra tuturor institutiilor publici constantene, care mai functioneaza si care nu au fost predate la servicii sau la liberali. Stroe Slinosul Felix e foarte ingrijorat si frustrat, din cauza ca e pe faras, Bucurestiul nu il baga in seama, in Psd nu conteaza, asta si deoarece s-au aflat jocurile si intelegerile facute cu Oprea Gabriel si Ponta Victor, ca le-a tinut partea, impreuna cu Moga, Tutuianu si Dragomir Cristinel, lui Grindeanu, Teodorovici, Androneasca sau Rovana in bataliile interne si atunci incearca sa-si impuna rapid oameni pe plan local, folosindu-se de tiriplicul Tutuianu bai Horica, facand cat mai putine valuri si mintindu-i pe toti ca nu el. Eu, Stroe Slinosul Felix, nu am niciun amestec, nu eu sunt directorul regiei de apa Raja din 2003, de 14 ani, nu eu sunt de vina ca in Constanta se platesc cele mai scumpe servicii de distributie de apa, cu apa calcaroasa, ce nu este dedurizata si cea mai scumpa din tara, nu eu sunt de vina ca am facut denunturi false impotriva lui Mazare si Nicusor la partid, servicii si alte zone, nu eu sunt de vina ca l-am lins in cur pe Oprea Gabriel sa faca presiuni asupra lui Ponta Viorel sa ma puna sef la Psd Constanta, pentru ca alfel dispaream de la sifonul de bani Raja si ajungeam la puscarie, pentru ca nu avea cine sa imi mai acopere hotiile crase. Mai Stroe Slinosul Felix, poti sa ne spui cat, din majorarea pretului apei proaste livrate de tine constantenilor, reprezinta gardurile faraonice ridicate pe langa toate punctele de lucru ale Raja? Dar cat din pretul apei il reprezinta cheltuielile cu fanfara? Cat din pretul apei il reprezinta cheltuielile de protocol cu cantina sau cu sectia de constructii particulare, care nu are de-a face cu scopul pentru care a fost constituita Raja?