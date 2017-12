Cu cine vor concura Ovi şi Paula, la Eurovision

Până la semifinalele Eurovision, care vor avea loc pe 6 şi 8 mai, în Danemarca, la Copenhaga, nu a mai rămas mult. De curând, au fost anunţate melodiile cu care ţările participante vor încerca să facă senzaţie la Eurovision Song Contest 2014, a cărui finală va avea loc pe 10 mai.

Ovi şi Paula Seling, cu piesa lor „Miracle”, vor concura, în cea de-a doua semifinală, cu Carl Espen Thorbjørnsen, care va cânta, pentru Norvegia, melodia „Silent Storm”, cu Mei Finegold, care va reprezenta Israelul, cu melodia „Same Heart”, dar şi cu Georgia, pentru care The Shin and Mariko vor cânta „Three Minutes to Earth”. De asemenea, pe 8 mai vor mai cânta cei care reprezintă Austria, Lituania, Polonia, Malta, Macedonia, Finlanda, Irlanda, Slovenia, Belarus şi Elveţia.

Ţările care s-au calificat direct în finala Eurovision, pe 10 mai, sunt: Danemarca, cu „Cliche Love Song”, Franţa, cu „Moustache”, Germania, cu „It is Right”, Italia, cu „La Mia Citta”, Spania, cu „Dancing in the Rain” şi Marea Britanie, cu „Children of the Universe”.

Anul acesta, Eurovision se va desfăşura în Copenhaga, după ce ediţia de anul trecut a concursului a fost câştigată de Emmelie de Forest, reprezentanta Danemarcei, cu piesa „Only Teardrops”.