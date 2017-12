Culmea tupeului! Maghiarii se simt nedreptățiți

10:09:37 / 08 Octombrie 2017

DESPRE MAGHIARIME

Maghiarul face parte dintr-o specie rarisima . Ca sa-i intelegem trebuie sa cunoastem cat de cat istoria vecinului nostru care ne iubeste atat de mult . Intreaga istorie a maghiarilor este istoria aventurilor hoţeşti . Horvath Mihaly a scris la vremea sa despre maghiari : " e adevar cum ca maghiarul nu cunoiaste indurarea si umanitatea in luptele si aventurile sale hoţeşti ". Cruzimea maghiarilor pe vremea cand pradau Europa , i-a determinat pe germani sa-si completeze rugaciunile cu expresia : " apara-ne pe noi , Doamne , de unguri ". Civilizatia maghiarilor este o coruptie a civilizatiei europene . Afectele asiatice ale maghiarilor au influentat totdeauna cugetarea si faptele lor , au alterat totdeauna principiile de viata europene . Nationalismul maghiar exacerbat , nu este o virtute ci un viciu si se manifesta in doua forme : pretuirea exagerata a tot ce este maghiar si dispret pentru tot ce este nemaghiar . " Magyar " este pentru maghiari sinonim cu " perfect " iar " magyar embes " idealul celui mai perfect om . De aceea nu trebuie sa ne miram ca au ajuns sa afirme ca Dumnezeu este maghiar . Maghiarul este inamicul pana la moarte a tot ce nu favorizeaza interesele maghiare .Viata lor europeana n-a fost decat o reactie neintrerupta contra spiritului european , fapt care se manifesta si astazi . Cine cunoaste istoria poate sa-si puna intrebarea : mai exista maghiarii care au navalit in Europa ?. Credem ca nu mai exista .Tatarii au imputinat mult locuitorii masghiari .Bela IV colonizeaza Ungaria cu straini si in special saxoni din Germania . Pe teritoriul de astazi al Ungariei au patruns si s-au asezat cumanii . Sub regii din familia Anjou si Iagello au stationat numeroase trupe straine si functionari straini care n-au mai plecat . Daca adaugam faptul ca in urma politicii de desnationalizare a vecinilor ocupati temporar de maghiari , romani , slovaci , sarbi , etc obligati sa se maghiarizeze , adaugand si un numar mare de evrei , putem intelege cat de " magyari " sunt ungurii de astazi . Majoritatea conducatorilor , intelectualilor , a nobililor , artistilor si militarilor provine din populatia ajunsa vremelnic sub stapanirea maghiarilor in vremea cand Ungaria facea parte din imperiul Austriac . Revenind la situatia actuala din Romania , nu ne ramane decat sa condamnam politica criminala a politicianistilor care " conduc " Romania si n-au nicio legatura cu interesele nationale , ci doar cu interesele lor . Un lucru e sigur : sa-i fereasca Dumnezeu de ziua cand vor plati cu varf si indesat toate ticalosiile si faptele lor antiromanesti .