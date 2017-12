Cum afli ce flori să îi cumperi de 8 Martie fără să dai greș

8 Martie este o zi specială pentru toate femeile, care vor fi răsfățate de bărbații din viața lor cu parfumuri, bijuterii sau cine romantice însoțite, bineînțeles, de buchete de flori. Atenție, însă, la florile pe care vreți să le dăruiți, pentru că tipul, culoarea, dar și numărul firelor transmit anumite mesaje. În limbajul florilor, trandafirul roșu exprimă o iubire intensă și eternă. Însă, fie că sunt albi, galbeni, roz sau roșii, numărul lor transmite și el un mesaj. De exemplu, un fir de trandafir este sinonim cu dragoste intensă la prima vedere. În jur de 10 trandafiri înseamnă mulțumiri aduse persoanei iubite sau însoțesc o cerere în căsătorie. Cine este galant poate oferi în dar și două duzini de trandafiri, iar trei duzini reflectă o iubire mare și alcătuiesc un buchet de logodnă. Numărul de trandafiri poate evoca și un element important al relației, cum ar fi lunile sau anii petrecuți împreună, aniversarea unei întâlniri, căsătoria sau cifra purtătoare de noroc a cuplului. Rozul evocă tandrețe și blândețe, albul reprezintă dragostea pură, iar galbenul trimite mai degrabă la împăcare. Amestecul de culori permite exprimarea unui amestec de sentimente: trandafiri roșii și roz pentru o iubire ca în prima zi, albi și portocalii pentru o relație durabilă, iar roșii și galbeni pentru o împăcare dorită.

ÎN TREND, ARANJAMENTELE FLORALE ÎN CUTII ȘI ÎN COȘULEȚE În așteptarea zilei de 8 Martie, și florăriile din Constanța s-au pregătit cu oferte variate. Puteți cumpăra de la un simplu buchet și până la cele mai sofisticate aranjamente. Administratorul florăriei Sunflower, Iulia Curcudel, spune că în martie vânzările la flori au explodat. Iar asta se întâmplă în fiecare an. ”Cu siguranță este cea mai aglomerată lună din an. Mereu în perioada 1 - 8 martie cresc vânzările”, a explicat Iulia Curcudel. În aceste zile, vestitorii primăverii sunt în topul preferințelor. ”Cel mai bine se vând florile de primăvară - lalelele, freziile, zambilele, dar și coșurile cu flori”, a mărturisit administratorul florăriei. La mare căutare sunt și florile la ghiveci, care rezistă în timp dacă sunt îngrijite corespunzător, dar și aranjamentele florale în cutii. Spre exemplu, pentru un aranjament într-o cutie care conține zambile, narcise, lalele, frezii, trandafiri, dar și verdeață, care completează designul final, domnii trebuie să plătească 90 de lei, însă nimeni nu se uită la bani în această perioadă. O sigură dată pe an este Ziua Femeii. Pe bărbații care știu exact ce își dorește femeia iubită, florarii îi îndeamnă să contribuie și ei la realizarea buchetului. ”Clienții au posibilitatea de a alege ce flori vor și își pot crea propriul buchet, în funcție de ceea ce doresc”, a precizat Curcudel. Mai mult, buchetul poate fi însoțit de o bijuterie, o cutie cu bomboane, o sticlă de șampanie sau un parfum, în funcție de imaginație și... buget.