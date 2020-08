Cum alegem cele mai bune sisteme de iluminat?

Corpurile de iluminat reprezinta o parte esentiala din design-ul interior si arhitectura exterioara a unei locuinte, motiv pentru care alegerea celor potrivite nu este un aspect chiar atat de simplu. Alegerea corpurilor de iluminat este recomandat sa se faca in functie de criterii stricte avand in vedere ca un corp de iluminat este mai mult decat un simplu produs functional.

Cu alte cuvinte, un corp de iluminat modern contribuie astazi si la estetica incaperilor, lucru care face alegerea acestora o misiune si mai dificila. In estetica de ansamblu a incaperilor, este absolut esential sa avem in vedere alegerea unor corpuri de iluminat care sa aduca un plus de estetica important incaperilor, pentru ca probabil stim deja cu totii faptul ca o incapere slab iluminata este una anosta si care ne oboseste.

Din fericire insa, in momentul actual, producatorii de corpuri de iluminat ne intampina cu o gama foarte variata de astfel de produse, deci singura si probabil cea mai mare provocare a noastra este aceea de a le identifica pe cele care se pot integra cat mai bine in decorul ales pentru fiecare incapere. Iti doresti ceva modern, adaptat noilor tendinte sau iti doresti corpuri de iluminat ceva mai clasice?

Indiferent insa de dorintele tale, cu certitudine vei reusi sa gasesti pe piata corpurile de iluminat care sa schimbe complet estetica si atmosfera din interiorul caminului tau. Iata asadar cateva idei de corpuri de iluminat care te pot ajuta sa transformi iluminatul intr-o veritabila arta.



Candelabrul.

Atunci cand vorbim despre iluminat, candelabrele sunt cu certitudine unele dintre cele mai inspirate optiuni la carep utem recurge atunci cand ne dorim ceva unic pentru locuinta noastra. Simple sau sofisticate, candelabrele isi vor gasi mereu locul in locuintele noastre, mai ales in spatii precum este living-ul. In alegerea candelabrului, este recomandat sa tii cu strictete cont de modul in care amenajezi incaperea, pentru ca este destul de simplu sa alegi un candelabru nepotrivit.



Veiozele.

Veiozele desi nu fac parte din iluminatul de ansamblu, acesta reusesc sa incropeasca foarte bine estetica cu utilitatea. In general insa, veiozele au o destinatie destul de clara si anume dormitorul, acolo unde in intimitate te poti bucura din plin de o carte interesanta inainte de culcare. Exista insa si veioze pe care le poti utiliza in exterior, astfel ca te vei putea odihni in voie afara in serile lungi de vara.



Plafonierele LED.

Daca vorbim despre incaperi mai mici cu un tavan mai jos, plafonierele LED reprezinta de departe unele dintre cele mai inspirate alegeri pe care le putem face in materie de iluminat. Avand in general un design destul de simplu, plafonierele LED se pot integra de minune in aproape orice incapere, astfel ca tot ce trebuie sa faci este sa dai frau liber imaginatiei.



Spoturile.

Spoturile sunt astazi utilizate in mai toate incaperile locuintei atat pentru eficienta lor energetica, cat si pentru estetica pe care acestea o pot aduce unei incaperi. Indiferent ca este vorba despre living, bucatarie, baie sau hol, cert este faptul ca spoturile LED isi vor gasi mereu locul in aceste incaperi.