Cum alegi cadoul potrivit pentru cei mai importanti barbati din viata ta?

Inca din cele mai vechi timpuri, cadourile au fost considerate drept un simbol al recunostintei si un mod simplu prin care oamenii isi aratau afectiunea si aprecierea fata de persoanele apropiate sufletului lor. Lucrurile nu sunt deloc diferite astazi, astfel ca ori de cate ori apar ocazii speciale, dorim sa ii impresionam pe barbatii importanti din viata noastra prin oferirea unui cadou special, care sa le aduca zambetul pe buze. Alegerea cadoului perfect pentru barbati este departe de a fi un lucru simplu datorita faptului ca gusturile barbatilor sunt specifice si variaza considerabil de la individ la individ. In plus, acele optiuni de cadouri generale sunt mult mai reduse in cazul lor decat in cel al femeilor, astfel ca nu intotdeauna vom avea disponibila si aceasta varianta, cel putin nu atunci cand ne dorim sa impresionam.



Sotul, tatal sau copilul sunt fara doar si poate cei mai importanti barbati din viata ta, astfel alegerea cadourilor perfecte pentru ei este o misiune pentru care trebuie sa te pregatesti temeinic. Lucrurile devin si mai dificile atunci cand nu sti cu exactitate ce anume isi doresc pentru aniversarea lor, insa pentru a veni in sprijinul tau, am pregatit o serie de sfaturi utile de care poti tine cont atunci cand iti doresti sa alegi cadoul perfect pentru ei.



Tine cu strictete cont de varsta.

Varsta reprezinta un criteriu de selectie foarte bun, fapt pentru care cautarile ar trebui sa inceapa cu acest aspect. Daca pentru barbatii mai in varsta se preteaza sa optezi pentru cadouri mai serioase, precum un ceas de buzunar sau de ce nu, chiar o calatorie pe care isi dorea de mult timp sa o faca, pentru barbatii tineri (sotul, iubitul), cadourile ideale se afla undeva in zona ceasurilor de mana elegante, bijuteriilor pentru barbati, cravatelor sau chiar si o cina romantica la un restaurant. In cazul baieteilor, ai posibilitatea de a opta pentru diferite vehicule cu pedale, care cu certitudine vor reusi sa imbine perfect utilul cu placutul.



Fii atenta la interesele lor!

Daca cunosti, catusi de putin interesele lor, trebuie sa stii ca acest lucru iti va usura semnificativ alegerile pe care le ai de facut. Chiar daca traim adesea cu impresia ca pasiunile barbatilor se limiteaza la masini si sporturi, in realitate acestia sunt mult mai diferiti decat ne-am putea imagina. Astfel, daca unii prezinta un interes crescut pentru activitatilor outdoor, este foarte posibil ca interesele altora sa se afle undeva in zona jocurilor video spre exemplu. Cert insa este faptul ca daca le cunosti pasiunile, va fi mult mai simplu sa faci o alegere corespunzatoare.



Ia in calcul personalitatea.

Daca in cazul copiilor (baieteilor) este destul de usor sa ii impresionam, in cazul barbatilor in adevaratul sens al cuvantului, situatia poate fi putin mai complicata, pentru ca adesea este indicat sa tinem cont si de personalitatea acestora. Spre exemplu, daca vrei sa faci un cadou-gluma unui barbat cu un simt al umorului mai putin dezvoltat, s-ar putea ca darul pe care tocmai i l-ai oferit sa nu fie tocmai pe gustul lui.



Un cadou potrivit nu trebuie neaparat sa fie scump.

Pentru ca un cadou sa isi atinga scopul, nu este nicidecum necesar ca acesta sa te coste o "avere". Poti chletui sume exorbitante de bani si sa dai gres cu un cadou daca nu esti atenta la varsta, pasiunile si personalitate celui caruia ii oferi cadoul. Cadoul este privit ca ceva simbolic, prin care sa ne aratam aprecierea fata de persoanele importante din viata noastra.