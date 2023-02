Cum alegi tricoul bărbătesc pentru diferite ocazii?

Tricoul este unul dintre cele mai versatile articole vestimentare bărbăteşti, putând fi inclus în foarte multe ţinute şi potrivindu-se în contexte diferite. Varietatea de modele, croieli, abordări stilistice şi texturi, face din tricou o piesă care nu ar trebui să lipsescă din dressing-ul niciunui bărbat, indiferent de anotimp. Se potrivește oricărui tip de ţinută şi statură, iar combinarea cu alte piese vestimentară se poate face cu uşurinţă.

De ce să porţi tricouri?

Tricoul îşi va găsi loc în ţinutele tale, indiferent de ocazie sau de context, tocmai datorită caracteristicilor lui. Este extrem de comod, fiind realizat, de obicei, din fibre confortabile şi prietenoase cu pielea, totodată este practic, constituindu-se atât în piesă principală într-o ţinută, cât basic şi în componentă “vedetă”, se poate combina cu oricare alt tip de haine şi este simplu de integrat în orice tip de abordare stilictică. Atunci când vrei să îţi împrospătezi dressing-ul cu tricouri noi şi moderne, MODIVO îţi vine în ajutor, întâmpinându-te cu o varietate foarte amplă de modele, culori, texturi şi croieli.

Cum îţi alegi tricoul în funcţie de ţinută?

Acest must-have al ţinutelor tale, ar trebui ales astfel încât să se plieze pe preferinţelor tale în materie de outfit-uri, acestea, la rândul lor, fiind raportate la contextele pe care participi. Pentru ţinutele casual îţi poţi îndrepta atenţia către tricourile cu imprimeuri, atunci când se constituie în piese autentice, alături de o pereche de pantaloni sau către tricourile basic, dacă alegi să le porţi pe sub cămăşi sau pe sub jachete ori sacouri, o ţinută care va putea fi finalizată cu o pereche de pantofi din piele sau cu o pereche de ghete.

Dacă preferi ţinutele sport, un tricou basic uni va fi cel care se va potrivi foarte bine pe sub un hanorac sau trening, purtate cu încălţăminte sport. Tricoul bărbătesc poate face parte dintr-o ţinută office, dacă alegi să aibă o nuanţă neutră şi dacă îl porţi pe sub cămaşă sau sub sacou. Ţinuta office va impune alegerea unei perechi de pantofi în nuanţă închisă, precum şi o accesorizare discretă, realizată dintr-un ceas, curea de pantaloni şi o servietă sau un rucsac din piele.

Tricoul şi perechea de sneakes preferată

Tricoul este o piesă vestimentară care iniţial a făcut parte din categoria articolelor sportive, astfel că a include în acelaşi outfit un tricou basic, un trening şi o pereche de sneakersi barbati, se va dovedi a fi cea mai simplă şi practică abordare vestimentară, creându-ţi o ţinută comodă, modernă şi foarte plăcută. Însă aceste două piese pot fi incluse cu succes şi în abordarea casual, creând alături de o pereche de pantaloni din denim sau variante cu croială kargo, un look relaxat şi modern, potrivit ieşirilor în oraş, călătoriilor lungi sau sesiunilor de cumpărături.

Cum alegi tricoul în funcţie de statură şi siluetă

Tricoul te poate ajuta să acţionezi vizual asupra staturii şi siluetei tale. Astfel, dacă nu eşti foarte înalt, poţi alege un model imprimat cu dungi verticale, truc ce te poate ajuta şi în cazul în care eşti mai plinuţ. De asemenea, pentru o siluetă generoasă, evită piesele mulate şi îndreaptă-te către cele tip polo. Dacă ai o siluetă atletică, îţi poţi alege orice tip de croială sau colorit, criteriile după care te ghidezi fiind doar cele al preferinţelor tale şi al contextului la care iei parte.