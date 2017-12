Cum ne hrănim bebelușii. Cele mai importante sfaturi despre diversificare!

Venirea pe lume a unui copil este o bucurie imensă pentru orice părinte. Emoțiile sunt însoțite de nenumărate griji, printre care se numără și cea de a asigura o alimentație cât mai sănătoasă. Nu trebuie să fii specialist în nutriție ca să știi că alimenția din primii ani de viață este foarte importantă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Și, probabil, cele mai mari bătăi de cap la acest capitol le dă diversificarea, care este una dintre cele mai mari provocări ale tinerilor părinți. Într-un articol publicat pe site-ul parinti.acasa.ro, specialiștii în nutriție vin cu câteva sfaturi legate de subiectul diversificării. Primul sfat face referire la diversificarea alimentației părinților. „Dacă vrem ca cel mic să mănânce sănătos, nu numai cât e bebeluș, ci și în viitor, ar fi bine să începem prin a ne reevalua propriile obiceiuri alimentare. Iar diversificarea pentru bebeluși poate fi un moment minunat să începem și noi să introducem în alimentație alimente sănătoase și să renunțăm, dacă este cazul, la cele nesănătoase“, spune sursa citată. De asemenea, părinții trebuie să ia în considerare faptul că diversificarea trebuie să fie o bucurie pentru bebeluși. „Este recomandat ca momentul să fie unul vesel și plăcut și nicidecum stresant, obositor, generator de panică și griji inutile. Atât cât va mânca, chiar dacă este doar o linguriță, dacă se va întâmplă într-o atmosferă plăcută și relaxată, este o reușită. Dacă bebelușul nu mănâncă prea mult putem compensa prin consistența și calitatea alimentelor“, arată parinti.acasa.ro. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că DIVERSIFICAREA NU SE ÎNCEPE CU SUC DE FRUCTE. „Medicii de specialitate au concluzionat că sucul de fructe administrat în această perioadă poate fi un factor declanșator pentru diabetul de mai târziu“, se arată în articol. Pentru cei care se întreabă dacă este bine să folosească sare în diversificare pentru bebelușii sub un an, nutriționiștii răspund că organismul are nevoie de clorura de sodiu pentru buna funcționare, deci se poate folosi sarea, dar cumpătat. În acest caz trebuie aleasă fie sarea folosită la murături, fie cea de mare.

VEGETARIAN SAU ALIMENTAȚIE CU DE TOATE

Tot nutriționiștii spun că cel mai bine este ca fructele și legumele să fie sfărâmate cu furculița, pentru ca bebelușul să simtă textura alimentelor și să se deprindă cu mestecarea lor. O altă întrebare la care părinții cu viziuni moderne în alimentație încearcă să caute răspuns este dacă bebelușii pot fi vegetarieni. „Dacă părinții sunt vegetarieni, cu siguranță și bebelușul le poate urma obiceiurile alimentare. Însă, pe lângă alimentele obișnuite, părinții vor fi atenți să suplinească necesarul de proteine și minerale cu semințe înmuiate și măcinate sau cu făină de semințe. Se pot folosi, cu măsură, toate semințele, de la chia până la cele de dovleac, sau chiar grâu încolțit”, spun specialiștii. Ca îndulcitor, specialiștii recomandă utilizarea mierii de albine, dar în cantități foarte mici și niciodată în lichidul fierbinte. Sub nicio formă nu se va folosi zahărul invertit, brun sau zaharină! În ceea ce privește lactatele, ideal este ca brânza sau iaurtul să fie pregătite în casă, dar în condiții de igiena deplină. În concluzie, afirmă autorii articolului, indiferent de cât va mânca bebelușul, dacă masa va fi un motiv de bucurie și delectare atât pentru cel mic, cât și pentru părinți și dacă alimentele sunt consistente și sănătoase, cu siguranță diversificarea va fi un succes!