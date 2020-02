Cum să pregătești mașina pentru iarnă - 5 elemente de verificat și schimbat pentru a te feri de incidente

Tu stii ce trebuie sa faci pentru a avea un autoturism bine pregatit pentru iarna? Specialistii atrag atentia ca in fiecare sezon rece sa fie verificate sau schimbate cel putin 5 elemente componente ale masinii. Sa fii prevazator te fereste de incidente, iar bugetul tau nu va fi afectat. Afla acum ce trebuie sa faci!

Cele mai importante componente ale masinii pe care trebuie sa le verifici la trecerea in sezonul rece!

Anvelope

Pe timpul iernii nu uita sa inlocuiesti cauciucurile, acestea sunt special fabricate pentru a face fata zapezii sau ghetii. Specialistii spun ca fata de cele all season, anvelopele de iarna sunt mai eficiente, avand un timp de oprire mai scurt. Daca totusi ai achizitionat 4 anvelope de iarna ieftine de tipul all season, uita-te sa aiba inscriptia M+S. Pentru un grad de uzura uniform, muta anvelopele de pe fata cu cele de pe spate, asta cel putin o data pe an.

Dezăpezirea și încuietorile

Iarna, termometrele arata multe grade cu minus, asa ca ia-ti timpul necesar pentru dezapezirea de dimineata. Pentru a indeparta zapada proaspat depusa pe masina ai nevoie de cel putin 15 minute, apoi incalzirea motorului, necesara si ea, iti mai ia inca 10 minute cel putin.

Un alt element de care sa nu uiti sunt incuietorile. Nu iti aduce aminte de ele fix in ziua plecarii spre serviciu! Poti face asta seara sau inainte de a pleca la drum, cu 30 de minute, picura solutie sau un spray special si tine la distanta apa inghetata de incuietori.

Bateria

Un alt element de verificat si care te scuteste de multe neplaceri daca este verificat, este bateria auto. Pentru ca este una dintre cele mai importante piese ale unei masini - doar asigura buna functionare a acesteia - cerceteaza daca ai facut o alegere buna. Acumulatorul auto se verifica periodic, nu doar pe timp de iarna. In prezent, magazinele de specialitate pun la dispozitie anumite modele ce permit soferului sa observe nivelul de incarcare al acesteia. Nu o folosi partial descarcata, dar nici nu o supraincarca, tensiunea recomandata este de pana in 15 volti.

Nivelul de antigel

Motorul este inima masinii, iar antigelul este sangele care odata pompat protejeaza impotriva inghetului, a coroziunii sau a supraincalzirii. Un antigel nou ingheata la -60 de grade Celsius, in timp ce punctul sau de fierbere poate ajunge la 130 de grade Celsius. Dupa cativa ani de folosire, o data la 4-5 ani, lichidul isi va pierde din eficienta si va pune in pericol functionarea corecta a masinii.

In functie de cerintele producatorului de antigel, acesta poate fi diluat cu apa distilata. Stiai ca antigelul poate fi folosit si vara? Mecanicii auto spun ca aceasta solutie protejeaza instalatiile de o eventuala rugina, iar masina va fi pregatita pentru iarna, indiferent de conditiile meteo.

Tocmai de aceea, ai grija sa verifici constant si sa schimbi antigelul, daca acesta nu mai este bun. Daca timpul nu iti este tocmai aliat sau nu te pricepi, poti face asta si intr-un service auto.

Verificarea frânelor

Importanta sistemului de franare nu poate fi subestimata, tocmai de aceea noteaza intr-un calendar cand faci revizia acestuia. Primul semn care sa te trimita in service este pedala de frana moale, care nu mai raspunde la comanda. Incearca sa verifici lichidul de frane, placutele de frane, furtunele de frana, discurile de frana si frana de mana, si asta inainte de a pleca la drum lung.

Odata pregatita masina pentru iarna, te poti bucura de toate drumurile pe care le vei face, in plus ai control asupra ei si economisesti banii care ar fi fost dati pe reparatii mai ample.

(P)