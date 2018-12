Cum va fi vremea în Dobrogea în următoarele două săptămâni?

Meteorologii anunță vreme rece pentru următoarele două săptămâni, însă va exista un episod de încălzire cu temperaturi maxime de până la 10 grade Celsius în perioada 24 - 27 noiembrie, reiese din prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), valabilă în intervalul 19 noiembrie - 2 decembrie 2018, publicată luni, 19 noiembrie. Astfel, în zona Dobrogei, în prima zi a intervalului de prognoză, vremea va fi caldă, cu o medie a temperaturilor maxime în jurul a 10 grade C, apoi se va răci, astfel că în zilele de 22 şi 23 noiembrie media va scădea spre 1 grad Celsius. Începând din 24 noiembrie, valorile termice diurne vor fi în creştere şi vor ajunge în medie la 8 - 11 grade C, în perioada 25 - 28 noiembrie, după care în ultimele zile vor fi din nou în scădere spre o medie de 3 - 4 grade C. Minimele termice vor avea, de asemenea, fluctuaţii de-a lungul celor două săptămâni, astfel că vor scădea de la o medie de 1 - 2 grade C, în primele nopţi, spre -5 grade C în nopţile de 23 şi 24 noiembrie, după care vor creşte în medie spre 2 - 4 grade C, în perioada 26 - 28 noiembrie, apoi vor scădea spre valori între -3 şi -2 grade C, în ultimele nopţi. Vor fi precipitaţii moderate cantitativ în 19 noiembrie şi slabe cantitativ, temporar, în zilele de 20, 21 şi în jurul datei de 27 noiembrie, iar în restul intervalului probabilitatea de apariţie a acestora va fi redusă.