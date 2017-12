Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni

Deși în alte regiuni ale țării venirea toamnei își spune cuvântul, cu ploi însoțite de descărcări electrice, în Dobrogea nu se anunță semne de răciri ale vremii sau precipitații, cel puțin în următoarele zile. Prognoza emisă de Administrația Națională de Meteorologie, valabilă în intervalul 6 - 18 septembrie, arată că pe parcursul următoarelor două săptămâni nu se vor semnala modificări semnificative ale regimului termic în Dobrogea. Astfel, temperaturile diurne vor fi de 28 - 29 de grade Celsius în primele zile și 25 - 26 de grade C la sfârșitul săptămânii viitoare, ca medie regională. Minimele nocturne vor fi de 17 - 18 grade C în prima săptămână, iar la finalul intervalului vor sădea ușor, spre 16 grade C pe 18 septembrie. Probabilitatea pentru ploi izolate, trecătoare și slabe cantitativ va fi mai mare după 13 septembrie.