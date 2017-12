Cum va fi vremea în următoarele zile la Constanța? Nu sunt vești bune!

Prima zi a săptămânii aduce vreme frumoasă la Constanța, anunță meteorologii. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse în intervalul 10 și 19 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 3 și 7 grade C. Va fi mult soare la malul Mării Negre. În schimb, marți, 4 aprilie, meteorologii anunță precipitații și temperaturi maxime cuprinse între 10 și 15 grade C, iar minimele vor fi cuprinse în intervalul 4 și 7 grade C. S-ar părea că vom avea nevoie de umbrele și miercuri, 5 aprilie, când sunt anunțate precipitații, dar vom vedea și razele soarelui printre nori. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 16 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 5 și 8 grade C.