Cum va fi vremea în weekend

Vom avea parte de un weekend cu temperaturi mai ridicate decât în mod normal în Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Sâmbătă, 12 decembrie, vom avea parte de cer variabil, mai mult înnorat. Vremea se încălzește față de perioada precedentă, astfel că vom avea maxime între 5 și 7 grade Celsius, iar minime între -1 și 3 grade C. Duminică, 13 decembrie, vom avea parte atât de vreme cu soare, cât și cu nori. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 9 grade C, iar cele minime între 1 și 4 grade C. Meteorologii au anunțat că și săptămâna viitoare vom avea temperaturi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă. Luni, 14 decembrie, maximele se vor încadra între 5 și 8 grade C, iar minimele între -2 și 1 grad C.