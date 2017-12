Cum văd elevii de la Pedagogic criza refugiaților?

10:49:15 / 22 Noiembrie 2017

spalare pe creier

Program neobolsevic globalist de spalare pe creier a copiilor nostri.Si profesorii nostri, pentru citiva arginti, s-au angajat in acest proiect fantasmagoric sustinut de ciudata aia Merkel. care numai nemtoaica nu poti spune ca este. Ce vor astia sa abdicam de la morala crestina, ortodoxa, de la educatia pe care am primit-o de la parintii si bunicii nostri.De ce nu se organizeaza un referendum pe tema invadatorilor, sa se vada ce parere are poporul roman.De ce statele arabe bogate nu vor sa auda despre indivizii astia care, inloc sa puna mina pe arma sa-si apere tara si drepturile, accepta sa fie platiti ca sa creeze probleme in zone in care nici cultural si nici religios,n-au nici o legatura.Ce tot incearca diverse ONG vindute sa ne vire pe git ideea asta cu acceptarea invadatorilor. Aici s-a varsat singe pentru a nu calca picior de inchinatori la alte credinte.Aveam o parere foarte buna despre acest Colegiu, dar probabil, ca banii primiti, primeaza , asuprea convingerilor si credintei. De ce trebuie sa converteasca niste copii? Parintii stiu?Inspectoratul scolar stie despre ce se intimpla. Stiti ca in mod tacit sint cazati in Constanta peste 400 de invadatori? Am vrea numele celor care au aprobat acest lucru.Constantenii au fost intrebati? Bine ca fac manifestatii pentru piste de biciclete..Se face tot ce se poate pentru a instraina spiritul romanesc din sufletul copiilor.Sa va fie rusine, hal de profesori!