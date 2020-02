Cupa Prieteniei a ajuns la finalul primei faze

A V-a ediţie a Cupei Prieteniei la fotbal în sală, eveniment caritabil organizat de Uniunea Democrată Tătară (preşedinte Naim Belgin), în colaborare cu Primăria şi Consiliul Local al Comunei Castelu şi Extrem Fitness Medgidia, se apropie de final.

„Turneul mai are două zile din faza 1 (spectacolul fotbalistic care ne va tăia respiraţia) apoi urmează faza a 2-a, caritatea. Mulţumim sportivilor inimoşi care au contribuit la buna desfăşurare a acestei ediţii: Young Boys Balada; FC IMUM '95; ALEN ARES; F. C. Balada; Steaua Speranței Siliștea; Spălătoria La Ferit. Mulţumim partenerilor noştri: Foişor Market, Sterk Plast, Salis Taco, CM Gonul Iusein, Sultan Prodexim şi Media TV, care pun umărul la organizarea ireproșabilă a turneului. În luna ianuarie am vizitat aproximativ 750 de copii din 2 centre de plasament, 2 grãdiniţe şi 3 şcoli încãrcaţi cu daruri (în formatul vechi al cupei ce dateazã din 2006). Pentru sponsorizări (Cupa Prieteniei): Asociaţia Uniunea Democrată Tătară, cont: RO20 RZBR 0000 0600 1915 2683, Raiffeisen Bank, CUI 24419791”, au anunţat organizatorii.

Turneul a început la 8 februarie, iar duminică, 1 martie, de la ora 13.00, în Sala Sporturilor din Comuna Castelu, îşi va stabili învingătoarea. Sâmbătă, 29 februarie, de la ora 13.00, sunt programate semifinalele. Din „careul de aşi” fac parte următoarele echipe: TTS OPERATOR Constanţa, C.S. Castelu, Recolta Nicolae Bălcescu, şi, nu în ultimul rând campiona de anul trecut, Sport Team.