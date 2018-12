Cupa „Valu lui Traian” la fotbal în sală, ediţia I, „Centenar”

Sala de sport din Valu lui Traian va găzdui, începând de sâmbătă, 24 noiembrie, prima ediţie a turneului de old-boys la fotbal în sală Cupa „Valu lui Traian”, intitulată în acest an „Centenar”, pentru a fi marcată sărbătorirea celor 100 de ani de la Marea Unire. La turneul organizat de AS Voinţa Valu lui Traian, cu sprijinul Primăriei din Valu lui Traian, vor participa 11 formaţii, care au fost împărţite în două grupe - Grupa A: NGM Inter Năvodari, Chimpex Constanţa, AS Star Farul 2017 Constanţa, CS Agigea Old-Boys 2017, Olimpia Constanţa, Voinţa Valu lui Traian I; Grupa B: Macedonia Ovidiu, FC Constanţa, VDT Construct 2003 Constanţa, Voinţa Valu lui Traian II, Săgeata Stejaru. Primele patru clasate din fiecare grupă se vor califica în sferturile de finală.

Programul partidelor din weekend - sâmbătă, 24 noiembrie

ora 16.00: Chimpex Constanţa - Olimpia Constanţa

ora 17.00: NGM Inter Năvodari - AS Star Farul 2017 Constanţa

ora 18.00: Voinţa Valu lui Traian I - CS Agigea Old-Boys 2017

ora 19.00: Macedonia Ovidiu - VDT Construct 2003 Constanţa

ora 20.00: FC Constanţa - Săgeata Stejaru

duminică, 25 noiembrie

ora 15.00: CS Agigea Old-Boys 2017 - Olimpia Constanţa

ora 16.00: AS Star Farul 2017 Constanţa - Chimpex Constanţa

ora 17.00: NGM Inter Năvodari - Voinţa Valu lui Traian I

ora 18.00: VDT Construct 2003 Constanţa - FC Constanţa

ora 19.00: Voinţa Valu lui Traian II - Macedonia Ovidiu