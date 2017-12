Cutremur de 6,4 grade în Taiwan. Sute de persoane sub dărâmături!

Un cutremur de suprafaţă cu intensitatea iniţială de 6,4 grade a avut loc în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă în sudul Taiwanului, provocând prăbuşirea mai multor clădiri rezidenţiale, informează presa locală. Epicentrul a fost la 27 de kilometri nord-est de oraşul taiwanez Pingtung, la 35 de kilometri sud-est de Yujing şi la 48 de kilometri est-nord-est de Tainan.

Seismul de 6,4 grade s-a produs sâmbătă la ora locală 3.57 (vineri, 21.57, ora României), la adâncimea de doar 25 de kilometri.

Zona cea mai afectată de cutremur este oraşul Tainan, unde mai multe clădiri rezidenţiale s-au prăbuşit, inclusiv un bloc de 17 etaje.

Martorii susţin că sute de persoane sunt prinse sub dărâmături.

UPDATE:

În orașul Tainan, pe coasta de nord a orașului Kaohsiung, cel puțin 30 de persoane au fost salvate după prăbușirea a patru imobile. „Operațiunile de salvare continuă, dar pentru moment nu există victime decedate“, a declarat Lin Kuan-cheng, purtător de cuvânt al serviciilor de pompieri. Magnitudinea anunțată oficial a fost de 6,7. Taiwanul, situat în apropiere de joncțiunea a două plăci tectonice, este frecvent afectat de cutremure. Un cutremur de 7,6 produs în septembrie 1999 s-a soldat cu aproximativ 2.400 de morți.

UPDATE 1:

Cel puţin şapte morţi şi 400 de răniţi în urma seismului; 400.000 de persoane nu au apă



Potrivit bilanţului preliminar prezentat sâmbătă dimineaţă, cel puţin şapte oameni, inclusiv o fetiţă de zece zile, au murit, iar alţi peste 400 au fost răniţi în urma cutremurului de 6,4 grade produs în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă în sudul Taiwanului, anunţă autorităţile locale, precizând că circa 400.000 de persoane au rămas fără apă potabilă.

Printre persoanele decedate se numără o fetiţă care avea doar zece zile.

Aproximativ 400.000 de persoane sunt afectate de oprirea apei potabile.

UPDATE 2:

Cel puţin 11 morţi şi 475 de răniţi în urma prăbușirii clădirilor



Cel puţin 11 oameni, inclusiv o fetiţă de zece zile, au murit, iar alţi 475 au fost răniţi în urma cutremurului de 6,4 grade produs în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă în sudul Taiwanului, anunţă autorităţile locale, precizând că circa 400.000 de persoane au rămas fără apă potabilă.

Bilanţul anterior era de şapte morţi şi 403 răniţi.

Circa 230 de persoane au fost scoase în viaţă de sub dărâmături, iar 26 sunt încă dispărute.

UPDATE 3:

Cel puţin 12 oameni au murit, iar alţi 475 au fost răniţi



Doi copii, de 7 şi 6 ani, salvaţi de sub dărâmături datorită pisicii familiei



Un copil în vârstă de şapte ani şi fratele lui, de şase ani, au fost localizaţi de echipele de salvare şi scoşi în viaţă de sub dărâmături, în urma seismului din Taiwan, după ce pisica familiei a mieunat pentru a semnala unde se aflau, informează site-ul TaiwanNews.com.

Cutremurul de 6,4 grade produs în cursul nopţii a provocat prăbuşirea unui bloc de 17 etaje în oraşul Tainan, situat în sudul Taiwanului.

Un bărbat care locuia la etajul 10 s-a numărat printre primele persoane scoase de sub dărâmături, dar cei doi fii ai lui erau încă sub ruine.

Echipele de salvare au auzit mieunăturile pisicii familiei şi au reuşit localizarea şi salvarea unuia dintre băieţi, în vârstă de şapte ani. Pisica, numită MiauMiau, a fost şi ea scoasă în viaţă.

Ulterior echipele de intervenţie au reuşit să salveze şi celălalt copil, în vârstă de şase ani.

Cel puţin 12 oameni, inclusiv o fetiţă de zece zile, au murit, iar alţi 475 au fost răniţi în urma cutremurului.

UPDATE 4:

Cel puţin 14 morţi în urma seismului din Taiwan; 100 de persoane sunt dispărute



Cel puţin 14 oameni au murit, iar alţi 475 au fost răniţi în urma cutremurului produs în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă în sudul Taiwanului, anunţă autorităţile locale.

Bilanţul anterior era de 12 morţi şi 475 de răniţi.