CV 2004 Tomis începe lupta pentru titlu

Astăzi şi mâine, de la ora 14.00, Sala Sporturilor din Bacău va găzdui primele două meciuri ale finalei mari a Diviziei A1 la volei feminin, dintre Ştiinţa Bacău şi CV 2004 Tomis Constanţa. Arbitrează Mirel Zaharescu şi Lucian Năstase (ambii din Galaţi). Următoarele două partide vor avea loc la Constanţa, pe 24 şi 25 aprilie, iar ultima, dacă va fi necesară, la Bacău, pe 29 aprilie. Tot astăzi începe şi finala mică a campionatului, care opune formaţiile bucureştene Dinamo şi CSM (se joacă tot în sistemul “cel mai bun din cinci partide”, la aceleaşi date ca finala mare).

CV 2004 Tomis şi Ştiinţa reeditează finala de anul trecut, în care câştig de cauză a avut formaţia constănţeană, cu scorul general de 3-1. Faţă de atunci, lotul Tomisului pare mai slab, iar cel al Ştiinţei mai bun! Constanţa a pierdut două atacante puternice, Nikolova şi Nemţanu, însă echipa s-a omogenizat în Cupele Europene şi deţine experienţa unor victorii importante. „Echipa noastră este puţin obosită, dar are mai multe meciuri la înalt nivel în picioare şi asta contează mai mult decât oboseala: dorinţa de victorie şi faptul că a arătat că este o echipă puternică în Europa. Este normal să arate acest lucru şi în România”, a declarat preşedintele CV 2004 Tomis, Cristian Zgabercea.

Bacăul a adus vara trecută cinci jucătoare, dintre care trei pot juca oricând ca titulare, astfel că antrenorul Florin Grapă are mai multe opţiuni pe banca de rezerve. Ştiinţa pare a avea un uşor avantaj şi pentru că Tomis are câteva probleme de lot: Gavrilescu este încă nerefăcută după o accidentare mai veche, iar Zarkova şi Vesovic ar putea pleca la echipele lor naţionale înainte de ultimul meci al finalei! „Bacăul este echipa gazdă în primele meciuri, a terminat sezonul regulat pe prima poziţie şi normal că pleacă în finală cu prima şansă. Noi însă vom face tot posibilul să infirmăm calculele hârtiei. Este foarte greu, extraordinar de greu, din cauza problemelor de lot”, a mai spus Zgabercea. „Bacăul este şi anul acesta o echipă foarte puternică, mai ales pentru că are jucătoare care evoluează împreună de trei-patru ani, poate cu una sau două întăriri. Acesta e punctul lor forte, omogenitatea, în special în jocurile de pe teren propriu. Însă la fel a fost şi anul trecut, când titlul a ajuns la Constanţa. Bacăul este un adversar foarte puternic, un obstacol important pentru noi şi sunt conştient că finala va fi dificilă, însă eu cred în echipa mea, cred în munca noastră de un an de zile şi cred în şansele noastre de a câştiga campionatul”, a afirmat antrenorul principal al formaţiei constănţene, Darko Zakoc.