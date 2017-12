CVM Tomis - Remat Zalău, primul joc oficial al sezonului pe teren propriu pentru voleibaliştii constănţeni

Mîine, de la ora 17.00, la Sala Sporturilor, Club Volei Municipal Tomis Constanţa va primi vizita formaţiei Remat Zalău, într-un meci din etapa a doua a Diviziei A1 la volei masculin. La prima partidă oficială din sezonul 2006-2007 pe care o vor susţine în faţa propriilor suporteri, jucătorii Tomisului vor să ofere un spectacol voleibalistic de clasă unui număr cît mai mare de spectatori. Intrarea este liberă.

A mai rămas doar o zi pînă la primul meci din acest campionat jucat acasă de Club Volei Municipal Tomis Constanţa. Mîine, în Sala Sporturilor, de la ora 17.00, CVM Tomis va întîlni echipa Remat Zalău, într-o partidă contînd pentru etapa a doua a Diviziei A1. Voleibaliştii constănţeni au avut o săptămînă plină între primele două etape ale campionatului. Victoria cu 3-1 de la Cluj a fost urmată de muncă multă la antrenamente pentru formaţia pregătită de Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov. "Am lucrat intens săptămîna aceasta. Marţi şi miercuri am avut cîte două antrenamente, astăzi (n.r. - joi) unul, mîine (n.r. - astăzi) încă unul. Echipa e în formă şi sînt mulţumit de felul cum se prezintă. Îmi pare rău doar că nu cunosc prea multe despre echipa adversă. Campionatul este abia la început şi nu am reuşit să facem rost de o casetă cu Zalăul, pentru a studia cu atenţie această echipă", a declarat antrenorul principal al Tomisului, argentinianul Jorge Frederico Cannestracci.

Voleibaliştii de la Tomis sînt prudenţi înaintea partidei cu sălăjenii, dar şi încrezători că victoria nu le poate scăpa. "Ca orice echipă de mijlocul clasamentului, Zalăul se zbate să ajungă cît mai în faţă. În plus, cînd vine vorba despre Constanţa, adversarii se mobilizează la maximum. Sperăm să nu fie probleme, mai ales că jucăm acasă; griji trebuie să ne facem pentru meciul din deplasare. Acasă, în faţa publicului nostru, sperăm să fie o victorie categorică", a declarat experimentatul Radu Began, căpitanul echipei noastre. În sezonul trecut, echipa din Zalău, care se numea pe atunci Elcond, i-a învins pe constănţeni cu 3-1 în campionat şi cu 3-2 în Cupa României, Tomis revanşîndu-se pe teren propriu cu 3-1 şi, respectiv, 3-0. Ce va fi sîmbătă, puteţi afla vizionînd meciul în Sala Sporturilor, jucătorii constănţeni aşteptînd să fie încurajaţi din tribune de un număr cît mai mare de spectatori, intrarea fiind liberă.