CVM Tomis pregăteşte întîlnirea cu Municipalul nemţean

Jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis se pregătesc săptămîna aceasta pentru meciul cu Volei Club Municipal Piatra Neamţ, din etapa a 7-a a Diviziei A1 la volei masculin. Partida este programată în Sala Sporturilor din Constanţa, duminică după-amiază, cu începere de la ora 16.00, şi va fi precedată de un meci din campionatul feminin de volei, cel dintre CS Volei 2004 Constanţa şi Ştiinţa Bacău.

Voleibaliştii constănţeni încearcă să depăşească momentul înfrîngerii cu Steaua din etapa trecută, 2-3 la Bucureşti după un meci cu final controversat, decis de o gravă greşeală de arbitraj. Atît jucătorii, cît şi antrenorii consideră că echipa nu a avut o cădere în tie-break, motivele înfrîngerii fiind altele. ”Nu pot spune că am căzut, nici fizic, nici psihic. Am jucat pînă la capăt, dar am pierdut tie-break-ul cu 16-14, din motive şi situaţii pe care nu vreau să le comentez. Trebuie să aprofundăm felul cum jucăm aceste puncte pe final de meci, iar aceasta este misiunea mea”, consideră Jorge Cannestracci, antrenorul principal al echipei. "De ce am pierdut? Pe undeva a fost de vină arbitrajul, care a influenţat rezultatul într-o oarecare măsură, dar a fost şi o neşansă a noastră, care a făcut să ieşim de pe teren înfrînţi. Nu se pune problema să fi căzut fizic, pentru că sîntem bine pregătiţi, iar psihic nici atît, pentru că avem în lot destui jucători de valoare, care intră pe teren cu gîndul doar la victorie”, a declarat şi Florin Voinea, cel mai vechi component al Tomisului.

Meciul cu Steaua a fost lăsat în urmă, iar echipa constănţeană Club Volei Municipal Tomis priveşte spre întîlnirea din etapa viitoare, programată pe teren propriu. Duminică, de la ora 16.00, Tomis va juca în Sala Sporturilor cu Volei Club Municipal Piatra Neamţ, formaţie pe care a învins-o de două ori în campionatul trecut, cu 3-0 şi 3-1, dar şi în finala Cupei României, încheiată cu scorul de 3-2.