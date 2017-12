De ce i se refuză lui Constantinescu o expertiză medico-legală?

Cercetat în 10 dosare penale și încarcerat la Penitenciarul Rahova, unde ispășește o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru abuz în serviciu în dosarul CMZ Constanța, fostul președinte al CJC Nicușor Constantinescu a solicitat instanțelor de judecată, în nenumărate rânduri, să i se schimbe regimul de detenţie, motivând prin faptul că suferă de obezitate şi de cancer la prostată şi că mai are doar câţiva ani de trăit. De fiecare dată a fost refuzat categoric. Avocata Laura Vicol trage un semnal de alarmă despre starea de sănătate a fostului președinte al CJ Constanța. Aceasta susține că instanțele nu au decis, de mai bine de 10 luni, să-i fie stabilit un diagnostic și i se refuză tratamentul medical. „Constantinescu are cancer. V-am mai spus asta. De 10 luni aștept o expertiză medico-legală pentru a-i da posibilitatea să moară acasă, lângă familie (nu a avut șansa până acum să-și cunoască nepotul). De 10 luni nimeni nu are curajul să-și pună semnătura pe diagnostic. Am solicitat amendarea INML pentru bătaia de joc la care supune un om și întreaga lui familie. De aproape 2 ani, un bolnav de cancer aflat în spatele gratiilor nu a primit niciun tratament. De 10 luni o judecătoare acordă cu nonșalanță și lipsă de umanitate termene peste termene, fără să facă nimic altceva în spiritul legii. Astăzi, deși se presupune că ar trebui să continue investigațiile medicale, a fost mutat brusc în Penitenciarul Slobozia. Pur și simplu! Un om moare și nimeni nu face nimic. Și ca el sunt mulți alții de care nimănui nu-i pasă. Ești pușcăriaș, mori! Așa că, dragă departamentule de stat care ți-ai permis să-mi umilești țara, poate că ai dreptate. Cu siguranță ne merităm soarta. Pentru că murim încet, refuzând să ne salvăm noi înșine. Drepturile omului sunt un lux pe care clar nu ni-l permitem!”, scrie avocata Laura Vicol pe contul său de socializare.