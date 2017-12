De ce lucrurile merg prost în România?

Pentru că ne aflăm în an electoral, politicienii (și cei care se învârt în jurul acestui fenomen) dezgroapă tot felul de subiecte care, cred ei, ar avea priză la public. De exemplu, mulți vorbesc despre dezvoltarea regională. Printre aceștia se numără vicepremierul Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, un tehnocrat cu puternice afinități social democrate. Dîncu a criticat, joi, modul cum autoritățile centrale și locale au tratat dezvoltarea regională. „Nu poate să nu te lovească tristețea pentru ce s-ar fi putut realiza până acum dacă nu ne-ar fi fost frică de politici de dezvoltare, dacă nu am fi uzat de politicianism, dacă nu am fi dat dovadă de lipsă de solidaritate. Poate că au fost momente când politicienii cred că au uitat de faptul că toți trebuie să lucrăm pentru România și poate că interesul politic a fost mult mai important. Mulți oameni care au vrut să lucreze la politici de dezvoltare regională au fost blocați uneori din interese egoiste”, a declarat Dîncu.