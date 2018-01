De ce pleacă pe capete medicii din țară?

17:50:06 / 20 Decembrie 2017

Pentru Sergiu... ai fost in spital, ca pacient???

din pacate, in Ro, actualii purtatori de halate albe, medici/asistente, au facut dintr o meserie nobila, o mocirla... de ani de zile li se mareasc aproape anual salariile, desigur , la nivelul tarii noastre, degeaba... si 5000 de euro lunar daca ar ridica o asistenta, tot nesimtita ar fi cu pacientii, tot ar cere spaga, tot incompetenta si indiferenta superficiala in job... vor venit la nivel de europa, dar ofera la fel ? evident , nu... doctorii se considera peste toti ceilalti licentiati, desigur ati auzit expresia " mi am tocit 6 ani coatele" pai, le a pus cineva pistolul la tampla? ei si popii sunt cei care nu merita nici 50% din ceea ce primesc, pt ca nu prea ofera nimic societatii...