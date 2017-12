De la 16 la -8 grade C. Vezi de când!

Și a treia zi de Crăciun a fost una cu aspect de primăvară la malul mării. La Constanța, temperaturile au urcat chiar și la 16 grade Celsius, așa că nu e de mirare că faleza Cazinoului, plajele și parcurile au fost pline de oameni care au vrut să profite din plin de soarele din miez de iarnă. După ce s-au înfruptat din bucatele rămase de la Crăciun, constănțenii au ieșit cu mic, cu mare la plimbare. S-au relaxat, au făcut poze și au admirat marea liniștită. Pentru cei mai nostalgici, care regretă faptul că troienele ne-au ocolit de Crăciun și își doresc ca măcar de Revelion vremea să fie una specifică iernii, avem vești bune. Meteorologii spun că vremea va mai fi la fel de frumoasă doar luni, 28 decembrie. De marți, temperaturile încep să scadă și vom avea chiar și lapoviță. Luni, 28 decembrie, cerul va fi variabil, parțial înnorat în Dobrogea. Vor fi temperaturi maxime care se vor situa între 9 și 14 grade C și minime între 0 și 5 grade C. Marți, 29 decembrie, este posibil să avem lapoviță și averse de lapoviță. Maximele se vor încadra între 2 și 6 grade C, iar minimele între 6 și -2 grade C. Miercuri, 30 decembrie, vor fi temperaturi maxime între -5 grade C și 1 grad C. Minima va coborî până la -8 grade C.