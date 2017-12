De la 18 la 14 grade C, la malul Mării Negre!

Pe 26 octombrie, potrivit meteorologilor, ne vom mai bucura de temperaturi ridicate, după care mercurul în termometru va scădea cu 4 grade C, la malul Mării Negre. Astfel, vineri, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 18 grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 7 și 11 grade C. În această zi vom vedea și razele soarelui printre nori. Sâmbătă, 27 octombrie, vreme se va răci ușor, astfel că maximele nu vor mai trece de 14 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 4 - 7 grade C; sunt anunțate și ploi. Duminică, 28 octombrie, vremea nu va suporta mari modificări: maximele vor fi cuprinse între 12 și 15 grade C, iar minimele între 4 și 9 grade C. Vom reveni cu eventualele modificări.