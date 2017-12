De Rossi, cel mai bine plătit fotbalist din Serie A

Internaționalul italian Daniele De Rossi este jucătorul cu cel mai mare salariu din campionatul de fotbal al Italiei, a anunțat revista „Guerin Sportivo”, care a dezvăluit că mijlocașul echipei AS Roma încasează suma de 6,5 milioane euro pe sezon la gruparea „giallorossa”. Mijlocașul în vârstă de 32 ani, selecționat de 101 ori în naționala Italiei, și-a petrecut întreaga carieră la AS Roma, pentru care a disputat în total 515 meciuri, înscriind 54 de goluri. De Rossi îl devansează cu un milion de euro pe internaționalul argentinian Gonzalo Higuain, plătit cu 5,5 milioane euro de SSC Napoli, în timp ce poziția a treia este ocupată de francezul Paul Pogba, care încasează 4,5 milioane euro anual la Juventus Torino.

Iată clasamentul celor mai bine plătiți zece fotbaliști din Serie A: 1. Daniele De Rossi (AS Roma) 6,5 milioane euro; 2. Gonzalo Higuain (SSC Napoli) 5,5 milioane; 3. Paul Pogba (Juventus Torino) 4,5 milioane; 4. Edin Dzeko (AS Roma) 4,5 milioane; 5. Gianluigi Buffon (Juventus Torino) 4 milioane; 6. Sami Khedira (Juventus Torino) 4 milioane; 7. Carlos Bacca (AC Milan) 3,5 milioane; 8. Riccardo Montolivo (AC Milan) 3,5 milioane; 9. Geoffrey Kondogbia (Inter Milano) 3,5 milioane; 10. Mohamed Salah (AS Roma) 3,5 milioane.

