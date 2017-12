De văzut în weekend: „Pirații din Caraibe“ și „Baywatch“

„PIRAŢII DIN CARAIBE” A cincea parte a "Piraților din Caraibe", intitulată „Dead Men Tell No Tales” (Răbunarea lui Salazar), și o adaptare pentru marile ecrane a clasicului de televiziune „Baywatch” își fac vineri intrarea în cinematografele din SUA, în acest weekend prelungit, cu ziua de luni liberă pentru Memorial Day, relatează EFE. În „Dead Men Tell No Tales”, actorul spaniol Javier Bardem interpretează personajul fantasmagoric și terifiant al lui Salazar, un căpitan al Coroanei spaniole care, cu chipul pe jumătate desfigurat, gura acoperită de sânge și părul în vânt, vrea să se răzbune pe piratul Jack Sparrow (Johnny Depp) pentru că i-a distrus viața cu ani în urmă. În film apar și doi eroi deja clasici ai seriei, interpretați de Orlando Bloom și Keira Knightley, și își face apariția în premieră fostul membru Beatles Sir Paul McCartney, în chip de pirat. În acest nou episod, Jack Sparrow trebuie să găsească legendarul Trident al zeului Poseidon, o unealtă puternică cu ajutorul căreia se pot controla mările.

„BAYWATCH” În „Baywatch” se pot vedea, de data aceasta pe marile ecrane, apusuri de soare și curse de înot pentru a-i salva pe cei care se aventurează în larg. Din distribuție fac parte Zac Efron și Dwayne Johnson „The Rock” în chip de salvamari. Există și o noutate, aici intriga nu are accentele melodramatice din serial, preferând umorul acid fără perdea. Este mai degrabă o parodie satirică cu aluzii directe la serial și intervenții ale popularilor actori Pamela Anderson și David Hasselhoff.

„LONG STRANGE TRIP” O altă premieră este filmul documentar „Long Strange Trip”, cu o durată de patru ore, despre legendara trupă de rock Grateful Dead, celebră pentru concertele sale lungi și aplecarea spre improvizațiile nesfârșite. Un alt documentar care ajunge în cinematografe este „Buena Vista Social Club: Adiós”, o analiză despre vestita trupă cubaneză și contribuția sa la muzică și la istoria țării ei.