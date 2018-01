DEBRANȘAȚI în mijlocul iernii! Ce s-a întâmplat?

Locatari ai Asociației de proprietari nr. 580, cu sediul în Constanța, strada I.L. Caragiale nr. 61, bloc G, sc. C, având în componență blocul G cu scările A, B, C și D, reclamă faptul că au rămas în mijlocul iernii fără căldură și apă caldă. Oamenii sunt disperați și speriați, în același timp, că se vor îmbolnăvi din cauza frigului: ”Stăm îmbrăcați cu mai multe haine pe noi; suntem familii cu copii, sunt bătrâni cu pensii foarte mici. Mai punem în prize calorifere electrice, însă nu le putem lăsa prea mult pentru că avem consum prea mare la Enel și nu ne vom permite să plătim facturile. Nu este normal ce se întâmplă. De ce să fim lăsați în frig pentru că unii nu au plătit? Noi suntem la zi cu plata”. Mai mult decât atât, sunt locatari care s-au plâns de faptul că nu ar fi fost anunțați că urmează debranșarea din cauza datoriilor, fapt negat categoric de conducerea RADET Constanța. ”Locatarii au fost somați încă din 22 noiembrie 2017”, susține, pe de altă parte, directorul RADET, Liviu Popa. Tot el a explicat că asociația înregistra o datorie de 65.396 de lei, inițial. În urma somației, s-a mai achitat o sumă de 19.702 lei, circa 30% din debitul total. La data de 25 ianuarie 2018, asociația mai are de plată suma de 45.693 de lei, din care 43.090 de lei valoare facturi fiscale de energie termică emise în perioada 28 februarie 2017 - 31 decembrie 2017 și 3762 de lei penalități emise în perioada 30 aprilie 2017 - 31 decembrie 2017.

În baza de date a regiei figurează ca reprezentanți ai asociației Moraru Nicoleta, în calitate de președinte (care din afirmațiile locatarilor prezenți la Biroul Relații cu publicul, a fost schimbată) și Cojocaru Cristian, în calitate de administrator.

Din cauza problemelor întâmpinate, locatarii au decis să schimbe președintele, fiind ales Tănasie. Administratorul s-a prezentat în 28 ianuarie 2018 la RADET, fără însă a prezenta listele de plată și de a analiza posibilitatea de reluare a furnizării, potrivit RADET. ”Administratorul a fost vizibil iritat de faptul că am dat relații locatarilor prezenți la sediul regiei, pe motiv că regia are contact cu asociația, nu cu locatarii. A refuzat orice colaborare având doar reacții de amenințare”, subliniază reprezentanți ai RADET.

UN SINGUR LOCATAR, DATORIE DE 32.540 LEI

Unul dintre locatarii blocului înregistrează o datorie la RADET de 32.540 de lei, o sumă uriașă. Directorul RADET, Liviu Popa, a explicat, pentru ziarul „Telegraf”, că cel mai indicat este ca locatarii să încheie convenții de facturare individuală. ”Așa, cei care sunt bun-platnici nu vor mai avea de suferit. Asociațiile trebuie să susțină aceste convenții; astfel, doar cei care nu plătesc vor avea de suferit. RADET se va îndrepta doar către cei rău-platnici, pentru recuperarea datoriilor”, a spus directorul.

VESTE BUNĂ! Vestea bună pentru locatari este că președintele asociației a promis, în 29 ianuarie, atunci când s-a prezentat la sediul RADET, că va veni miercuri, 31 ianuarie, cu suma de 16.000 de lei. ”L-am asigurat că miercuri vom reconecta asociația la termoficare”, a precizat directorul RADET, pentru ”Telegraf”.