Decizie CCR: Dragnea nu poate fi premier!

12:46:17 / 11 Mai 2017

FOARTE BINE !

SA-L LASE SI FARA SEFIA CAMEREI DEPUTATZILOR PENTRU CA DRAGNEA LIVIU ESTE UN DICTATOR SI UN IMBOGATZIT DE PE URMA MUINCII SI VOTULUI FRAIERILOR DE ROMANI, CARE ROMANI L-AU VOTAT, ASA VA TREBUIE VOTANTZILOR CARE ATZI VOTAT CU PSD-UL, PARDON CU BASESCU TRAIAN PRIN MANA LUI MAI LUNGA, ADICA PE DRAGNEA LIVIU ! INCET, INCET PDL-ISTII VOR ACAPARA PSD-UL, ASA CUM S-A INTAMPLAT CU PNL-UL ! PDL-UL A FOST ARMA ACELOR CONDUCATORI ue, CU CARE AU DISTRUS SI DISTRUG PARTIDELE ISTORICE ROMANESTI SI CU CARE URMARESC DISTRUGEREA CREDINTZEI SI BISERICII CRESTINE ORTODOXE ROMANE ! IN ZIUA DE 9 MAI 2017, LA SARBATORIREA INFIINTZARII ue, IN CONSTANTZA, UNDE S-A MAI VAZUT / AUZIT CANTEC BISERICESC ORI VREO FATZA BISERICEASCA SA FI FOST PREZENTA LA CEREMONIE, NU A FOST PREZENT SI NICI INVITAT, NICI UN PREOT ! RUSINEEEEEEEEEEEEEEEEE SA LE FIE AUTORITATILOR CARE AU PROCEDAT ASTFEL, NUMAI CA DACA PRIVIM POZELE EVENIMENTELOR ISTORICE DE ALTADATA, FETZELE BISERICESTI SE AFLAU LA LOC DE CINSTE SI ACUM LE BLAMAM SI LE DISPRETZUIM CA SA NUMAI FIE PREZENTE, AUTORITAZILOR LI ESTE RUSINE CU DUMNEZEU, CA PREOTUL PE PAMANT, IL REPREZINTA PE DUMNEZEU, DAR CAND LUI DUMNEZEU ARE SA-I FIE RUSINE, CU CEI CARE FUG DE EL ?!