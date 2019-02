Decizie-cheie pentru Cazinoul din Constanța! Ce au stabilit consilierii locali

Consilierii locali constănțeni s-au reunit joi în ședință de îndată. Pe ordinea de zi au figurat următoarele proiecte de hotărâre:

- Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 277/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” SA a imobilului – teren şi construcţie „Cazino Constanţa” în vederea consolidării şi restaurării acestuia;

- Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.

-„Proiect de hotârăre privind achiziția serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru punerea în executare a hotărării nr. 32/07.02.2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul penal nr. 6536/2/2008”

Toate proiectele au fost adoptate cu votul pozitiv al tuturor celor ce 24 de consilieri prezenți. „După 3 ani în care am asistat la 3 licitații anulate, procesul de actualizare a documentației trebuie reluat. Conform sondajului de opinie și conform CNI, continuă colaborarea cu CNI. Am separat lucrurile. Timpul e necruțător, starea Cazinoului se schimbă de la o zi la alta. De aceea am decis punerea în siguranță a Cazinoului. M-am bucurat să văd că o companie a venit și a făcut oferta de realizare a lucrărilor pe propria cheltuială. Lucrările s-au sistat în 20 decembrie. Mai avem demontarea a două candelabre, mai sunt 34 candelabre pe care trebuie să le luăm și să le conservăm și mai avem curățarea jgheaburilor. Am preferat să facem această operațiune după ce trece sezonul rece. Între timp, CNI a cerut actualizarea documentațiilor. Cu documentația completă și actualizată se va purcede la cea de-a patra licitație de începere a lucrărilor. Sper să fie cu noroc. Astfel am propus să aprobăm structura devizului așa cum ne-a fost prezentată de CNI. Municipiul va sistematiza terenul, va cosolida taluzul și se va ocupa de utilități. Evident, că odată cu CNI, și Primăria va demara o licitație. Mă bucur că specialiști, artiști și voluntari au participat la punerea în siguranță a cazinoului. Mulțumesc celor care cu eforturi proprii au pus umărul la realizarea lucrărilor de consolidare a cazinoului”, a declarat primarul Decebal Făgădău, despre prima hotărâre adoptată. În ceea ce privește al doilea proiect de pe ordinea de zi, Făgădău a propus ca mandatul actualilor administratori să fie prelungite cu 2 luni. Concret, mandatul membrilor CA al RAEDPP Sorin Lucian Ionescu, Florin Gheorghe și Cristian Solomon au fost prelungite. „Mă preocupă starea patrimoniului pe care îl administrează RAEDPP, de aceea trebuie ca Regia să se ocupe de reabilitarea clădirilor pe care le are în administrare”, a transmis Decebal Făgădău.