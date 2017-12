Deputatul Gheorghe Dragomir cere mai multă promovare a obiectivelor țării

Președintele Organizației Județene Constanța a PNL, deputatul Gheorghe Dragomir, face referire, în declarația politică susținută în plenul Camerei Deputaților, la faptul că marți, 27 septembrie, în întreaga lume se sărbătorește Ziua Mondială a Turismului. „Ziua a fost celebrată pentru prima dată în toată lumea în anul 1980 şi are ca scop principal conştientizarea importanţei turismului, a valorilor sale sociale, culturale, politice şi economice. Se atrage, astfel, atenţia asupra rolului turismului în construirea unui viitor mai durabil, prin participarea întregii comunităţi la procesul de dezvoltare”, afirmă parlamentarul liberal. Deputatul Gheorghe Dragomir consideră că „deşi numărul turiştilor care vizitează ţara noastră este, potrivit statisticilor, într-un trend ascendent, turismul din România are încă nevoie de investiţii susţinute pentru a redeveni competitiv. România are o serie de obiective turistice unice în Europa şi chiar în lume, însă absenţa unei promovări eficiente se traduce, anual, în pierderi de miliarde de euro pentru economia locală și națională. Cu siguranţă, promovarea deficitară, lipsa unei viziuni şi absenţa unei strategii eficiente ar putea fi printre cauzele pentru care ţara noastră nu exploatează la maxim potenţialul turistic de care dispune”. În ceea ce privește turismul practicat în stațiunile de pe litoralul românesc, președintele PNL Constanța susține că județul Constanța nu a știut să-și pună în valoare atracțiile turistice. Gheorghe Dragomir este de părere că „județul Constanța și stațiunile litoralului trebuie să se scuture de praf și să redevină obiective turistice importante, care să poată satisface și cele mai înalte standarde de calitate, atât pentru turiștii străini, cât și pentru cei din țară”.