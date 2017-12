Derby judeţean cu miză pentru ambele formaţii

Ultima etapă a turului va aduce faţă în faţă, sâmbătă, de la ora 11.00 (în direct la Dolce Sport 2), pe stadionul “Flacăra” din Năvodari, pe Săgeata şi FC Farul. Două formaţii cu obiective diferite în acest sezon, gazdele luptând pentru promovare, iar Farul pentru... evitarea retrogradării!!! O situaţie jenantă în care a ajuns, din păcate, cea mai iubită formaţie dobrogeană, dar care poate oferi, măcar acum, o ultimă satisfacţie suporterilor în acest an. Deşi sunt despărţite în clasament de 13 puncte, Săgeata şi Farul pot oferi un meci frumos, în care orice rezultat este posibil.

„O partidă importantă, în special pentru noi. Venim după două insuccese neaşteptate, după ce reuşisem să trecem de formaţii care ne sunt contracandidate la promovare. Ne-am împiedicat de două formaţii modeste, Suceava şi Galaţi. Încercăm să recuperăm punctele pierdute şi poate să terminăm pe locul al doilea. Problemele la noi sunt rezolvate, suntem la zi cu primele şi salariile. Doar trebuie să câştigăm. Farul are jucători de valoare şi nu ştiu de ce este în situaţia asta. Sperăm să-şi revină şi ei, dar din retur. Pentru a avea linişte din toate punctele de vedere, trebuie să câştigăm acest meci”, consideră antrenorul secund al echipei din Năvodari, Gică Mina. Partida va consemna şi un duel special pentru cei doi antrenori principali. „Indiferent de cum se termină acest joc, îl voi respecta pe Aurel Şunda. Este timişorean de-al meu, am avut plăcerea de a-mi fi antrenor şi am avut ce învăţa în această meserie de la dumnealui. Ca să îi arăt că îl respect, îmi doresc să câştig. Am avut o serie de jucători care nu s-au pregătit din cauza unor accidentări, Bârlădeanu, Matei, Chiţu, Berti, în tim ce Ţabără este suspendat. Primii au intrat într-un program de recuperare şi sper ca până la ora jocului să fie apţi sau să mai strângă încă o dată din dinţi”, a declarat antrenorul principal al Farului, Alin Artimon.

Echipele probabile - Săgeata: Viciu - B. Oprea, Muşuroaia, S. Bar, Goşa - Tigoianu, Vezan, V. Apostol, Diaby - D. Zaharia, M. Jianu; Farul: G. Curcă - Băjan, Buzea, V. Sandu, Săceanu - D. Popa, B. Nicola, Bârlădeanu - Sg. Popescu, M. Matei, Ivanovici.