Despre democrație, despre „am învins“ și „am înfrânt“

„Interesant“ modul câtorva cititori de a reacționa atunci când rândurile scrise de mine nu sunt pe placul lor. Grobian, grosier și trivial, ca să mă exprim decent, modul respectivilor, de fiecare dată aceiași, de a spune „am învins”, mai ales acum că „spirala” votului, făcută pe modelul „bivolarilor” va trimite în Parlamentul European o majoritate care, prin vorbe și fapte, a arătat că doar obediență în raport cu directivele ce urmează a fi emise de la Bruxelles.

Asta e, așa se scrie uneori istoria. Cu entuziaști, cu „habarniști”, cu mestecători de clișee, cu visători, cu utopici, cu raționali ori cu abstracți, democrația garantează fiecăruia dreptul de a-și susține punctul de vedere, de a sancționa ori de a propulsa prin votul lui un anumit grup politic, ori un anumit personaj politic despre care crede că îl reprezintă.

În fond, clasa politică reprezintă opțiunea grupurilor majoritare care compun societatea. În acest context, violența, fie și numai declarativă, ori de limbaj nu își are locul, dacă ne considerăm o societate civilizată, unde regulile democratice și dreptul la opinie trebuie să primeze. Scriu aceste rânduri pentru că, în ultimele zile, am văzut comentarii care pot fi calificate cu mult sub limita acceptabilă a suburbanului.

Dragi fideli cititori ce aveți o altă opțiune decât mine și aveți un alt mod de a privi lucrurile, e dreptul vostru să gândiți altfel, ba e chiar indicat să nu fim toți trași la indigo „în cuget și simțiri“, dar încercați, rogu-vă, să vă exprimați civilizat. Violența și trivialitatea limbajului, care de fapt au fost baza acestei campanii a dreptei politice sforăeite de duetul Klaus & Dacian, dimpreună cu toate „sopranele” acestui tip de politică, v-au determinat să sancționați prin votul vostru cealaltă parte a politicului. Da, așa se scrie democrația. Felicitări! De data asta ați câștigat! Rămâne de văzut dacă cei pe care i-ați propulsat în vremelnicele funcții publice vor performa mai bine decât ceilalți, cei pe care ați decis să îi sancționați. Personal, cred că nu! Și spun asta din mai multe motive.

Prefer dialogul și rațiunea în politică, planurile și programele, unui mod trivial, agresiv, amenințător de exprimare a unei nemulțumiri. Și mai cred cu tărie într-o justiție capabilă să ducă oameni la închisoare pe fapte dovedite și nu pentru satisfacția unui grup social întărâtat de mirosul de sânge ori pentru a avantaja un anumit grup într-o bătălie politică. Faptul că există persoane care încearcă teribile satisfacții din a eticheta cu îndârjire, în spațiul generos al internetului, dar la adăpostul anonimatului, un om despre care nu știu mai nimic cu epitete scoase la suprafață din zona inacceptabilă a unui mediu civilizat și decent, nu e menit să îmi restrângă mie sau oricui alcuiva dreptul la opinie. Așa că mi-o voi exprima în continuare, chiar dacă va fi ori nu pe placul unora faptul că nu îmi plac Iohannis și Cioloș, ori că îmi plac Viorica Dăncilă sau Norica Nicolai.