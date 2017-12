Dezamăgire! Simona Halep, învinsă în turul trei la Indian Wells

12:03:32 / 14 Martie 2017

...

Mai lasati-ne, frate, cu panarama asta, care nu-i in stare sa castige un turneu cu adevarat valoros...cand pierde, gata, o doare nu stiu ce...cand castiga, o face numai impotriva unor jucatoare de care nu a auzit nimeni...mare realizare ca-i pe locul "xspe" in clasamentul lu' Peste...peste cativa ani o sa mai stie P.Spataru ca a fost pe acolo, toti isi vor aminiti doar ce turnee (MARI) ai castigat, iar aici - zero barat...avea dreptate cineva care zicea pe aici ca joaca doar ca sa adune bani (in spiritul natiei, bineinteles)...valoarea sportiva, nema!!!