Din nou emoții la Trofeul “Telegraf”

09:36:07 / 04 Februarie 2015

Nelu Nunweiler

Fac acest comentariu la o rubrica dedicata veteranilor sau ultraveteranilor. Cei de varsta inaintata isi amintesc de el. Unul dintre cei mai utili fotbalisti dinamovisti. Cel care alaturi de fratele sau Lica a dat pentru totdeauna renumele de CAINII ROSII. Desi aspru,de cele mai multe ori la limita duritatii,a fost unul dintre cei mai corecti jucatori fata de adversari. Era la vremea sa,incontestabilul lider din teren,din afara lui sau din vestiar. Chiar daca a avut coechipieri celebri ca Parcalab,Petru Emil,Fratila,Haidu,Octavian Popescu iar mai apoi crescand in jurul lui alta promotie gen fratele sau Radu,Cornel Dinu,Sandu Boc,Florea Dumitrache sau Mircea Lucescu,prezenta sa in formatie dadea incredere si siguranta tuturor. A jucat pe un post expus,fundas central,in urma sa ramanand doar portarul si ani in sir nu a avut parte de avertismente sau eliminari. Totusi nu pot sa nu spun despre singura sa eliminare fiind spectator pe vechiul 23 August in toamnalui 67 sau 68. Dinamo era mare favorita in fata Craiovei in evidenta ascensiune valorica la 4-5 ani de la promovare. Si totusi Craiova a invins clar,parca 2-5,si ca scor,si ca joc. Euforici,cativa jucatori olteni mai mingicari,au inceput spre final sa treaca si pe la "floricele" spre entuziasmul celor din foarte numeroasa galerie olteana. La o singura faza un oltean a reusit sa-l "intoarca" cum a vrut pe Nelu de aproape il imilisePierzandu-si cumpatul Nelu ii aplica tupeistului un sut zdravan in fund!. Intregul stadion,inclusiv galeria olteana,amuteste. Arbitrul ramane si el uluit. Nici nu a terminat "pedeapsa" ca Nelu fara sa mai astepte ceva,pleaca in pas de mars,cu capul in gazon,spre vestiare. Pana cand se pierde pe tunel nimeni nu reactioneaza. Cum pe atunci nu existau sanctiuni prin cartonase,multi n-au stiut daca chiar fusese eliminat,de fapt a fost o autoeliminare. Dupa cateva zile citim si sanctiunea disciplinara: in locul unor etape de suspendare primeste doar avertisment,comisia disciplinare justificand ca un jucator cu o conduita exemplara in toata viata sa sportiva a avut o ratacire. Inteleasa si acceptata de toata lumea. Inclusiv,cred,si de olteanul cu sutul luat in spate. Ieri am aflat ca inima lui Nelu s-a oprit! O pierdere enorma. Sa-i fie tarana usoara!