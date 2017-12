Directoare de școală demisă după ce pe site-ul unității au apărut anunţuri erotice

02:57:11 / 12 Mai 2015

radu

Buna ziua Telegraf, Aveti si dvs o sectiune de anunturi, unde vindeti servicii ilegale in romania (sex), cu rubrica dedicata (matrimoniale), fara sa fie simple spam-uri intr-o rubrica oarecare, asa cum au fost pe site-ul din discutie. Aplicatia a fost donata de catre mine 5 ani mai devreme, incluzand documentatie, fara sa donez si supportul pt ea. Rubrica de anunturi trebuia sa confere trafic si o functionalitate pt comunitatea locala, un portal local, intr-un context educational. Din pacate, aplicatia a fost virusata dupa o vreme, aparand acele spam-uri nedorite. Rezultatul este urmatorul: Profesorii si Elevii, care pana acum invatasera sa foloseasca o aplicatie web, emailuri, chat, ba chiar si engleza, pt a putea colabora intr-un mod profesional si relationa poate in viitor in diferite comunitati, acum sunt atat de speriati de o aplicatie web incat nu mai vor sa auda de asa ceva. Directoarea si toti profesorii de acolo mi-au transimis sa opresc site-ul si sa radiez toate fisierele dupa o vreme. Ba chiar si-au sunat colegii de pe la alte scoli sa faca la fel. Pe aceeasi platforma open source si cu acelasi template open source functioneaza si site-ul ISJ. Pentru familia mea, profesor gimnazial, am platit personal un trainer pentru a putea sa am rezultate in informatica, pentru ca acel curs platit de catre Inspectorate si Guvern, certificate de Microsoft, au fost echivalente cu 0. Plus, mama mea, care activeaza in acea scoala, devine imposibil de contractat in diverse alte activitati, mai profitabile si inteligente, dupa ce performeaza in jur de 8-10 ore/zi in timpul si in afara orelor de program in unitate. Sincer imi pare rau sa-mi vad un membru de familie continuu tracasat de probleme de serviciu, in timp ce el poate performa in activitati mult mai inteligente si profitabile, fara sa aibe parte de stres cu un an inainte de pensie.