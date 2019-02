Dispare LISTA DATORNICILOR ANAF?! Ce se întâmplă cu taxele locale

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a reafirmat, sâmbătă dimineaţa, într-o emisiune, că impozitul pentru venit rămâne 100% la nivelul autorităţilor locale, de la începutul acestui an. Ministrul Finanţelor a subliniat că „impozitul pentru UAT-uri, adică autorităţile locale, la 100%” se va regăsi în Legea bugetului de stat pentru 2019, iar măsura va fi aplicată de la 1 ianuarie 2019. „Nu este nicio veste. Este ceea ce am promis şi ceea ce am făcut. Ei sigur ştiu acest lucru. Impozitul pe venit rămâne 100% la nivel local”, a afirmat ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, sâmbătă dimineaţa, într-o emisiune la A3. Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a susţinut, sâmbătă dimineaţa, într-o emisiune, că lista ruşinii, respectiv publicarea datoriilor persoanelor fizice pe site-ul Fiscului dispare din ianuarie, iar aplicare popririlor în prima parte a acestui an. „Dispare (n.red. - lista ruşinii). Aveţi o ordonanţă, 25, dacă nu mă înşel, Legea de promulgare a fost semnată de preşedinte zilele trecute şi aveţi acolo temeiul legal pentru ceea ce am spus anul trecut, că lista ruşinii pentru persoanele fizice dispare, din această lună, ianuarie 2019, cum am promis”, a afirmat Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, sâmbătă dimineaţa, într-o emisiune la Antena 3.

În ceea ce priveşte propririle pe conturi, o primă soluţie va fi disponibilă în această primă parte a acestui an. „Am avut o discuţie cu cei de la Transfond, care vor prelua această funcţie de la ANAF, la finele anului trecut, pentru a prelua acele popriri nejustificate, întârzieri şi neplăceri create sau aduse unui contribuabil, din lipsa unui sistem la nivelul ANAF-ului care să evite astfel de situaţii”, a mai spus Teodorovici.

Ministrul Finanţelor a adăugat că sunt mai multe lucruri care trebuie schimbate la ANAF. „Cu noua conducere a ANAF-ului, sper că lucrurile se vor schimba în această direcţie: adică simplificări de forme în ceea ce înseamnă modul în care se lucrează la ANAF, modul de informatizarea. Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, nu a ştiut să spună câţi angajaţi are, în prezent, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), întrebat sâmbătă dimineaţa, într-o emisiune.

„Vreo 7.000”, a spus Jianu, în momentul în care oficialul de la Finanţe nu a avut nicio reacţie la a doua întrebare. "Nu are mai mulţi”, a venit, imediat, replica lui Teodorovici.