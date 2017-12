Dispută aprigă pe locul lăsat liber de Becali în PE

După ce marţi, Eugen Mihăescu a contestat decizia lui Vadim Tudor de a-l trimite în locul lui Gigi Becali în Parlamentul European (PE) pe Dan Mihăescu, ieri a venit rândul unui alt peremist să conteste acest lucru la Autoritatea Electorală Permanentă. Dumitru Avram doreşte să atragă atenţia că nu a fost dat afară oficial din PRM, iar Zamfirescu este sub el pe lista de candidaţi. “Nu solicit alocarea acestui mandat. Ci denunţ faptul că nu am fost dat afară oficial, că Dan Zamfirescu ocupă un loc în spatele meu şi, ca atare, am fost eliminat abuziv din discuţie”, a declarat Avram. Preşedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, a declarat ieri că este perfect legal ca înlocuitorul lui Gigi Becali în PE să fie Dan Zamfirescu, peremistul explicând că partidul a sărit peste câţiva supleanţi de pe listă deoarece nu a vrut să facă “Azilul de noapte” al lui Maxim Gorki în PE.