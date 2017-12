Distracția electorală dă găuri în bugetul-lipsă

DEFICITUL SE ADÂNCEȘTE Nu că ar mai avea cineva încredere în agențiile de rating, după eșecul din 2007 - 2008, când băieții dădeau calificativ maxim, AAA+ cu felicitări, portofoliilor de credite ipotecare ale banksterilor americani (care s-au dovedit a fi falimentare și-au băgat lumea în criză), dar trebuie spus că Fitch a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung în valută și monedă locală ale României, la BBB-, cu perspectivă stabilă. Partea bună e că ratingul în cauză este de tip „investment grade“, adică recomandat pentru investiții. Nota țării noastre este constrânsă de incertitudinile fiscale care apar post marea relaxare fiscală, precum și de poziția de debitor net extern mai slabă decât media statelor cu calificativ similar. Compensează așteptările Fitch privind creșterea economică robustă și - atenție! - stabilitatea sectorului bancar. Analiștii agenției estimează că impactul reducerilor de taxe și majorării cheltuielilor au adâncit la 2,9% din PIB deficitul, în 2016; pentru 2017, gaura în buget este așteptată să ajungă peste pragul critic de 3% (unde intrăm în procedură de deficit excesiv, conform regulilor UE). Chiar și cei de la Fitch remarcă ironicul situației - avem Guvern nou de ceva vreme și, deși bugetul pentru 2017 nu a fost încă finalizat, s-au aprobat o mulțime de măsuri fiscale care determină extinderea deficitului. Cumlat cu deciziile electorale ale tehnocraților, impactul este de circa 1% din PIB, în 2017.

SUB PRESIUNE Guvernul Grindeanu anticipează că, odată cu majorarea salariului minim, eliminarea plafonului la contribuțiile sociale din pensii și asumarea unei creșteri economice de 5,2%, impactul negativ net asupra veniturilor în urma noilor reduceri de accize și TVA va fi ținut sub control. Totuși, Fitch subliniază că sunt necesare măsuri suplimentare pentru ca Guvernul să păstreze deficitul bugetar sub 3% din PIB - „Există riscul ca, în scopul îndeplinirii promisiunilor electorale, cheltuielile curente mai ridicate să fie compensate prin reducerea cheltuielilor de capital (investiții etc)“. Agenția de rating mai avertizează că progresele înregistrate pentru apropierea nivelului PIB-ului pe cap de locuitor din România de cel al statelor cu rating mai ridicat a încetinit și că economia încă se confruntă cu dificultăți structurale în piața forței de muncă și în sectorul întreprinderilor de stat.