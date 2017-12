DJST Constanța face ordine la Stadionul „Farul“

14:39:22 / 08 Iulie 2017

Pentru Alergator

Stiam ca acest sport, alergatul, printre altele iti oxigeneaza si creierul. Se pare ca nu si in cazul tau.Cum ai ajuns tu la concluzia ca suporterii farului susțin masiv interzicerea alegătorilor? Eu personal sunt suporter al farului ( foarte vechi ) si mergeam in timpul liber la alergat acolo ( acum nu mai am posibilitatea ). Si pana la urma da, am dreptul mai mult decat tine sa fac asta pt ca weekend deweekend am plătit un bilet pt a intra pe acel stadion la meciurile farului. Nu odată am fost si am ajutat la curățenie. Tu ce ai facut pentru acel stadion in afara de a-l utiliza si a ajuta la degradarea lui ? (Orice obiect, lucru, bun, etc, folosit se degradează fara a-i asigura o mentenanță ). Te vrei civilizat, dar te comporți si reacționeze ca un cocalar. Numai bine, domnule alergător :)) ipocritule