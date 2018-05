DNA cere trei ani de închisoare pentru Călin Popescu Tăriceanu

Procurorii DNA au cerut, marţi, la Instanţa supremă, o pedeapsă de trei de închisoare pentru preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, în dosarul în care acesta este acuzat de mărturie mincinoasă şi favorizarea infractorului.

Instanța se va pronunța pe 22 mai.

Avocatul lui Călin Popescu Tăriceanu contraatacă, după ce procurorul DNA a cerut trei ani de închisoare cu executare pentru șeful Senatului. Acesta a cerut judecătorilor ÎCCJ excluderea probelor privind procesele legale privind interceptările efectuate pe baza mandatului de siguranță națională în perioada 2008-2014.

„Evoluția realității juridice mă obligă să fac aceste solicitări. Acestea se completează cu recentul interviu al lui Tarcea care a recunoscut că în 2008-2014 nu a existat cadrul legal ca interceptările să nu fie în cadru legal. Ideea de bază e ca nu a fost cadru legal. Un protocol nu poate înlocui o lege ca act normativ”, a spus apărătorul.

TĂRICEANU, LA ÎCCJ, DESPRE ACUZAȚII: „SE BAZEAZĂ PE MISTIFICĂRI ŞI CONTRADICȚII GRAVE“

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a afimat marţi, la Curtea Supremă, că acuzaţiile pe care i le aduc procurorii DNA "se bazează pe mistificări şi contradicţii grave". Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au avut programat marţi ultimul termen în dosarul în care Călin Popescu-Tăriceanu este judecat pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului, context în care preşedintele Senatului a susţinut ultimul cuvânt în faţa magistraţilor, transmite Agerpres. "Toate declaraţiile pe care le-am făcut au fost făcute sincer, cu bună credinţă. Mă consider nevinovat şi nu am dorit să îngreunez cercetarea penală sau tragerea la răspundere a inculpaţilor. Acuzaţiile se bazează pe mistificări şi contradicţii grave. (...) Am detaliat şi în ce a constat legătura cu Dan Andronic şi durata şi în ceea ce îl priveşte pe Tal Silberstein. Este un proces de intenţie şi se doreşte cu totul şi cu totul altceva decât scoaterea la lumină a adevărului. (...) Se fac foarte multe broderii şi supoziţii, care unele dintre ele nu se găsesc astăzi în rechizitoriu", a declarat Tăriceanu.

Călin Popescu-Tăriceanu a fost trimis în judecată de DNA pe 7 iulie 2016 pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea infractorului.

Conform DNA, în cadrul actelor de cercetare privind retrocedarea nelegală a unei suprafeţe din pădurea Snagov şi a Fermei Băneasa, Tăriceanu a făcut, sub jurământ, la data de 15 aprilie 2016, declaraţii necorespunzătoare adevărului cu privire la aspecte esenţiale ale cauzei asupra cărora a fost întrebat şi nu a spus tot ce ştie în legătură cu împrejurări esenţiale, urmărind prin aceasta împiedicarea/ îngreunarea tragerii la răspundere penală a inculpaţilor cercetaţi în dosarul trimis în judecată.

Procurorii afirmă că Tăriceanu a susţinut în mod nereal că nu a avut cunoştinţă despre retrocedarea către Paul Philippe Al României a unor suprafeţe de teren în Băneasa (fosta fermă regală) şi Snagov (trunchiul de pădure Fundul Sacului), despre implicarea inculpaţilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi şi a altor persoane în procedurile de retrocedare şi nici despre actele de vânzare-cumpărare vizând aceste bunuri.

Tăriceanu este acuzat că a mai făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului şi nu a spus tot ce ştie despre relaţia cu inculpaţii Tal Silberstein, Dan Andronic şi Remus Truică, despre întâlnirile şi discuţiile purtate cu acesta din urmă referitor la taxele notariale privind tranzacţionarea imobilelor menţionate şi modalitatea de dobândire şi valorificare a bunurilor revendicate.