Doi tineri UCIȘI de virusul gripal! Totalul deceselor: 109!

Alte noi decese de gripă au fost confirmate în România, astfel că numărul total a ajuns la 109, a anunțat Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). Astfel, decesele noi confirmate cu virus gripal în data de 21 martie sunt:

bărbat de 28 ani, din jud.Mureș, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, fără condiții medicale preexistente cunoscute, nevaccinat antigripal (data decesului: 21 martie) și bărbat de 43 ani, din jud.Satu Mare, confirmat cu virus gripal tip B, având condiții medicale preexistente și antecedente vaccinale antigripale necunoscute (data decesului: 19 martie). Medicii recomandă în continuare vaccinarea antigripală. Nu se recomandă sub nicio formă automedicația, iar la primele semne de boală este bine să mergeți la medic!

SFATURI

Așa cum am mai spus în edițiile trecute, medicii sfătuiesc: Vaccinați-vă înainte de a începe sezonul de gripă. Vaccinarea în fiecare toamnă reduce foarte mult riscul de îmbolnăvire. Eficacitatea vaccinului poate varia de la an la an, în funcție de tipurile de virusuri circulante în fiecare sezon. Vaccinul antigripal nu conține virusuri gripale vii. Acest lucru înseamnă că vaccinul nu poate provoca gripă sau alte infecții. Pentru a limita răspândirea gripei, dar și a altor viroze respiratorii este necesar să luați și următoarele măsuri preventive. Spălați-vă pe mâini cât mai des cu apă și săpun. Acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel atunci când strănutați, apoi acoperiți și aruncați șervețel folosit. Nu întrebuințați batiste, șervețele deja folosite. Virusul gripei, alte virusuri respiratorii pot supraviețui temporar în afara corpului, astfel încât vă puteți infecta atingând batiste și șervețele utilizate de alte persoane. Dacă nu aveți un șervețel disponibil: strănutați acoperindu-vă în totalitate nasul și gura cu brațul.