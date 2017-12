Doinița Oancea și Daniel Max Dragomir au propria emisiune la Neptun TV

Ne aflăm în plin sezon estival, iar Neptun TV continuă șirul surprizelor pregătite telespectatorilor. Emisiunea „În briza mării“ se mută în nordul stațiunii Mamaia, punctul zero al distracției de pe litoralul românesc, și își schimbă ora de difuzare. Astfel, telespectatorii Neptun TV pot urmări emisiunea în fiecare marți, miercuri și joi, de la ora 10.00. Și, pentru ca surpriza să fie completă, televiziunea de la mare aduce „În briza mării“ două vedete autohtone, în calitate de prezentatori: actrița Doinița Oancea și artistul Daniel Max Dragomir.

Așadar, pregătiți-vă pentru o emisiune tonică, jovială, care va aduce marea și distracția de pe nisip în casele românilor! „Va fi cel mai vesel, cel mai efervescent, cel mai tare matinal pe care l-ați văzut până acum. Suntem aici, la mare, pentru voi, toată vara, „În briza mării“, la Neptun TV“, promit vedetele.

Actrița Doinița Oancea se va afla pentru prima dată în ipostaza de prezentatoare de televiziune. „Sunt foarte entuziasmată, mai ales că îmi doream de foarte mult timp să am propria emisiune. Îmi place foarte mult formatul, emisiunea este una vie, iar pentru mine va fi o plăcere să interacționez cu invitații“, spune vedeta.

De altfel, Doinița revine la o pasiune mai veche, după cum ea însăși mărturisește. „Prima facultate pe care am absolvit-o, înainte să fac Teatru, a fost Jurnalismul, iar acum lucrurile se îmbină foarte frumos“, afirmă Doinița, care adaugă că abia așteaptă să înceapă colaborarea cu Daniel Max Dragomir. „Noi ne știam, dar nu foarte bine, însă după probele pe care le-am făcut pentru emisiune pot spune că sunt sigură că vom colabora foarte bine. Este un tip foarte plin de viață, știu că vorbește mult, dar eu voi vorbi mai mult decât el“, spune actrița zâmbind.

Pentru Daniel Max Dragomir este a doua experiență de acest fel. „Sunt foarte entuziasmat de formatul emisiunii. Doinița este o parteneră și o colegă extraordinară, iar experiența pe care amândoi o avem din teatru și televiziune ne va ajuta să lucrăm bine împreună“, spune artistul.

Frumoasei echipe i se va alătura și Laura Buric, o tânără actriță, care va lua în fiecare dimineață pulsul verii și al distracției.

Emisiunea „În briza mării“ este transmisă în direct de Neptun TV de pe plaja Amos by Blue Beach, din nordul stațiunii Mamaia, pe tot parcursul lunii august, în fiecare marți, miercuri și joi, de la ora 10.00.

Show-ul matinal va aduce în casele românilor atmosfera de vacanță, recitaluri ale unor artiști cunoscuți, informații picante din showbiz, dar și informații utile pentru cei care plănuiesc o vacanță la mare.